Осторожнее с пиротехникой: три знака зодиака, которые особо подвержены травмам в новогодние выходные

Скорпионы, Львы и Рыбы больше остальных знаков зодиака подвержены риску травм в новогодние выходные. Об этом сообщили в телеграм-канале калининградской БСМП.

Представителям трёх знаков рекомендовали соблюдать осторожность при использовании пиротехники, избегать опасных развлечений и быть особенно бдительными в быту.

Еленам, Надеждам и Натальям советуют аккуратнее пользоваться острыми предметами и кухонной техникой. Есть риск получить ожог при приготовлении горячих блюд и напитков.

«Мужчинам с именами Алексей, Александр и Виталий, планирующим поездки на автомобиле, настоятельно рекомендуется избегать вождения в состоянии усталости или эмоционального напряжения. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию до других транспортных средств. В случае возникновения недомогания или подозрения на травму рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — пишут специалисты БСМП.