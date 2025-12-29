Водолеев приятно удивит текущий день, а Рыбы перестанут горевать: таро-расклад на понедельник, 29 декабря

ВКонтакте

Водолеев ждёт приятный день, который их удивит, а Рыбы прекратят горевать и откроются новым отношениям. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 29 декабря, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои чувства. Сегодня может показаться, что партнёр проверяет вас на прочность. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): обещает погружение в процесс. День будет продуктивным, если не отвлекаться на мелочи. Здоровье (Паж Мечей перевёрнутая): говорит о нервной перегрузке. Стоит снизить поток тревожной информации.

Телец

Любовь (Десятка Кубков): символизирует чувство эмоциональной целостности или внутри себя, или рядом с кем-то. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предупреждает о спорной ситуации. Победа возможна, но цена может быть неприятной. Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.

Близнецы

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): говорит о разочаровании в словах или поступках, вы ожидали большего тепла. Профессиональная сфера (Императрица): обещает рост, поддержку, благоприятную атмосферу. Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость хотя бы короткого отдыха.

Рак

Любовь (Луна): указывает на сомнения и эмоциональные качели. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): предрекает помощь со стороны, справедливое распределение или полезный обмен опытом. Здоровье (Тройка Кубков): говорит о хорошем эффекте от общения и смене настроения на более радостное.

Лев

Любовь (Солнце перевёрнутая): символизирует временное охлаждение или усталость от ярких эмоций. Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает уверенность, лидерскую позицию, влияние. Здоровье (Семёрка Пентаклей): указывает на медленное восстановление тела.

Дева

Любовь (Двойка Кубков): говорит о диалоге на равных и возможности договориться. Профессиональная сфера (Башня): предрекает резкий поворот — отмену планов или неожиданную новость. Здоровье (Умеренность): отличное самочувствие.

Весы

Любовь (Королева Мечей): указывает на внутреннюю дистанцию и контроль эмоций. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает новые идеи. В вас снова загорится огонь и любовь к своему делу. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Отшельник перевёрнутая): символизирует ваше желание выйти из одиночества и быть услышанным. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): намекает, что вы будете тащить на себе больше, чем способны осилить. Здоровье (Сила): указывает на выносливость, но напоминает: ресурс не бесконечен.

Стрелец

Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональное обновление. Будет разговор или чувство, которое оживляет. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): говорит о важном выборе, но придётся сосредоточиться. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): символизирует телесную уязвимость. Берегите свои силы.

Козерог

Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на надёжность партнёра и спокойное развитие отношений. Профессиональная сфера (Суд): предрекает ответственное решение или момент подведения итогов. Здоровье (Император): хорошее самочувствие.

Водолей

Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует желание отойти от старого сценария в отношениях. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот, день может по-настоящему удивить вас. Здоровье (Паж Кубков): указывает на улучшение состояния через приятные мелочи и заботу о себе.

Рыбы