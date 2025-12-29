Водолеев приятно удивит текущий день, а Рыбы перестанут горевать: таро-расклад на понедельник, 29 декабря - Новости Калининграда | Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»
Водолеев ждёт приятный день, который их удивит, а Рыбы прекратят горевать и откроются новым отношениям. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 29 декабря, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои чувства. Сегодня может показаться, что партнёр проверяет вас на прочность.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): обещает погружение в процесс. День будет продуктивным, если не отвлекаться на мелочи.
  3. Здоровье (Паж Мечей перевёрнутая): говорит о нервной перегрузке. Стоит снизить поток тревожной информации.

Телец

  1. Любовь (Десятка Кубков): символизирует чувство эмоциональной целостности или внутри себя, или рядом с кем-то.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предупреждает о спорной ситуации. Победа возможна, но цена может быть неприятной.
  3. Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): говорит о разочаровании в словах или поступках, вы ожидали большего тепла.
  2. Профессиональная сфера (Императрица): обещает рост, поддержку, благоприятную атмосферу.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость хотя бы короткого отдыха.

Рак

  1. Любовь (Луна): указывает на сомнения и эмоциональные качели.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): предрекает помощь со стороны, справедливое распределение или полезный обмен опытом.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): говорит о хорошем эффекте от общения и смене настроения на более радостное.

Лев

  1. Любовь (Солнце перевёрнутая): символизирует временное охлаждение или усталость от ярких эмоций.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает уверенность, лидерскую позицию, влияние.
  3. Здоровье (Семёрка Пентаклей): указывает на медленное восстановление тела.

Дева

  1. Любовь (Двойка Кубков): говорит о диалоге на равных и возможности договориться.
  2. Профессиональная сфера (Башня): предрекает резкий поворот — отмену планов или неожиданную новость.
  3. Здоровье (Умеренность): отличное самочувствие.

Весы

  1. Любовь (Королева Мечей): указывает на внутреннюю дистанцию и контроль эмоций.
  2. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает новые идеи. В вас снова загорится огонь и любовь к своему делу.
  3. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Отшельник перевёрнутая): символизирует ваше желание выйти из одиночества и быть услышанным.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): намекает, что вы будете тащить на себе больше, чем способны осилить.
  3. Здоровье (Сила): указывает на выносливость, но напоминает: ресурс не бесконечен.

Стрелец

  1. Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональное обновление. Будет разговор или чувство, которое оживляет.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): говорит о важном выборе, но придётся сосредоточиться.
  3.  Здоровье (Пятёрка Пентаклей): символизирует телесную уязвимость. Берегите свои силы.

Козерог

  1. Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на надёжность партнёра и спокойное развитие отношений.
  2. Профессиональная сфера (Суд): предрекает ответственное решение или момент подведения итогов.
  3. Здоровье (Император): хорошее самочувствие.

Водолей

  1. Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует желание отойти от старого сценария в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот, день может по-настоящему удивить вас.
  3. Здоровье (Паж Кубков): указывает на улучшение состояния через приятные мелочи и заботу о себе.

Рыбы

  1. Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о выходе из состояния сожаления и боли.
  2. Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает чёткое решение, холодную ясность.
  3. Здоровье (Звезда): символизирует восстановление, надежду и ощущение, что вы на правильном пути в лечении недуга.
