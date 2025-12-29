Водолеев приятно удивит текущий день, а Рыбы перестанут горевать: таро-расклад на понедельник, 29 декабря

Водолеев ждёт приятный день, который их удивит, а Рыбы прекратят горевать и откроются новым отношениям. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 29 декабря, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои чувства. Сегодня может показаться, что партнёр проверяет вас на прочность.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): обещает погружение в процесс. День будет продуктивным, если не отвлекаться на мелочи.
- Здоровье (Паж Мечей перевёрнутая): говорит о нервной перегрузке. Стоит снизить поток тревожной информации.
Телец
- Любовь (Десятка Кубков): символизирует чувство эмоциональной целостности или внутри себя, или рядом с кем-то.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предупреждает о спорной ситуации. Победа возможна, но цена может быть неприятной.
- Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): говорит о разочаровании в словах или поступках, вы ожидали большего тепла.
- Профессиональная сфера (Императрица): обещает рост, поддержку, благоприятную атмосферу.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует необходимость хотя бы короткого отдыха.
Рак
- Любовь (Луна): указывает на сомнения и эмоциональные качели.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): предрекает помощь со стороны, справедливое распределение или полезный обмен опытом.
- Здоровье (Тройка Кубков): говорит о хорошем эффекте от общения и смене настроения на более радостное.
Лев
- Любовь (Солнце перевёрнутая): символизирует временное охлаждение или усталость от ярких эмоций.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает уверенность, лидерскую позицию, влияние.
- Здоровье (Семёрка Пентаклей): указывает на медленное восстановление тела.
Дева
- Любовь (Двойка Кубков): говорит о диалоге на равных и возможности договориться.
- Профессиональная сфера (Башня): предрекает резкий поворот — отмену планов или неожиданную новость.
- Здоровье (Умеренность): отличное самочувствие.
Весы
- Любовь (Королева Мечей): указывает на внутреннюю дистанцию и контроль эмоций.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает новые идеи. В вас снова загорится огонь и любовь к своему делу.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): хорошее самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): символизирует ваше желание выйти из одиночества и быть услышанным.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): намекает, что вы будете тащить на себе больше, чем способны осилить.
- Здоровье (Сила): указывает на выносливость, но напоминает: ресурс не бесконечен.
Стрелец
- Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональное обновление. Будет разговор или чувство, которое оживляет.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): говорит о важном выборе, но придётся сосредоточиться.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): символизирует телесную уязвимость. Берегите свои силы.
Козерог
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на надёжность партнёра и спокойное развитие отношений.
- Профессиональная сфера (Суд): предрекает ответственное решение или момент подведения итогов.
- Здоровье (Император): хорошее самочувствие.
Водолей
- Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует желание отойти от старого сценария в отношениях.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот, день может по-настоящему удивить вас.
- Здоровье (Паж Кубков): указывает на улучшение состояния через приятные мелочи и заботу о себе.
Рыбы
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о выходе из состояния сожаления и боли.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает чёткое решение, холодную ясность.
- Здоровье (Звезда): символизирует восстановление, надежду и ощущение, что вы на правильном пути в лечении недуга.