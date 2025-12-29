00:01

Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому надо закончить все дела до Нового года и отметить праздник с семьёй

Водолеям надо успеть закончить все дела до конца 2025 года, чтобы встретить 2026-й в кругу семьи. Об этом на своём YouTube-канале рассказала Тамара Глоба. 

Последние дни декабря — удачное время для реализации старых планов и постановки новых, а также работы, торговли, учёбы и сделок с недвижимостью. Представители этого знака заботятся о родственниках, особенно детях, но астролог рекомендовала не забывать и о друзьях.  

«Важное время в конце месяца для дома. Дома встречайте друзей, отмечайте праздник вместе с родными и любимыми», — сказала Тамара Глоба. 

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию. 

