Не храни секреты от близких и не проводи день вдали от семьи: приметы на 29 декабря

В народном календаре 29 декабря — это Агеев день. Предки начинали готовиться к Новому году. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 29 декабря:
- хранить секреты от близких людей, обманывать, недоговаривать — доверие будет тяжело восстановить;
- забивать гвозди и чинить обувь — это приведёт к большим неприятностям;
- проводить день вдали от семьи — можно остаться одиноким;
- есть мясные продукты и пить спиртное — это приведёт к проблемам со здоровьем.
Народные приметы на 29 декабря:
- много инея — Святки будут тёплые;
- мороз с самого утра — холода задержатся до Крещения;
- какая погода в этот день, таким будет и весь апрель;
- на окнах морозные узоры — ещё 20 дней будут морозы;
- сильный ветер и нет облаков — к холодам;
- снег лежит вплотную к забору — к плохому урожаю летом.