15:00

Не храни секреты от близких и не проводи день вдали от семьи: приметы на 29 декабря

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 29 декабря — это Агеев день. Предки начинали готовиться к Новому году. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 29 декабря:

  1. хранить секреты от близких людей, обманывать, недоговаривать — доверие будет тяжело восстановить;
  2. забивать гвозди и чинить обувь — это приведёт к большим неприятностям;
  3. проводить день вдали от семьи — можно остаться одиноким;
  4. есть мясные продукты и пить спиртное — это приведёт к проблемам со здоровьем.

Народные приметы на 29 декабря:

  1. много инея — Святки будут тёплые;
  2. мороз с самого утра — холода задержатся до Крещения;
  3. какая погода в этот день, таким будет и весь апрель;
  4. на окнах морозные узоры — ещё 20 дней будут морозы;
  5. сильный ветер и нет облаков — к холодам;
  6. снег лежит вплотную к забору — к плохому урожаю летом.
2 794
Хобби приметы
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать