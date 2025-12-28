Тельцы испытают любовную скуку, а Весы найдут баланс: таро-расклад на воскресенье, 28 декабря

ВКонтакте

Тельцы устанут от повторяющихся сценариев в отношениях и заскучают, а Весы найдут баланс в любви. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 28 декабря, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Король Мечей): символизирует трезвый разговор без сантиментов. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на ощущение недооцененности или отсутствие ожидаемой похвалы. Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о медленном восстановлении тела.

Телец

Любовь (Четвёрка Кубков): предрекает эмоциональную скуку. Возможна внутренняя усталость от повторяющихся сценариев. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает чувство опоры и уверенности в завтрашнем дне. Здоровье (Шестёрка Мечей): хорошее самочувствие.

Близнецы

Любовь (Туз Жезлов): указывает на вспышку интереса, желание или неожиданную инициативу. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): говорит о попытке совместить несовместимое, день также будет суетным. Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): предрекает сброс напряжения, если позволить себе ничего не доказывать.

Рак

Любовь (Отшельник): символизирует потребность в дистанции. Это не бегство, а желание разобраться в себе. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей перевёрнутая): указывает на раздражение от чужой некомпетентности или нестыковок. Здоровье (Королева Кубков): говорит о чувствительности психики в этот период.

Лев

Любовь (Семёрка Мечей): предупреждает о недосказанности или попытке уйти от прямого разговора. Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): указывает на потерю внешнего контроля. Планы могут нарушиться. Здоровье (Солнце перевёрнутая): говорит о спаде энергии. Полезно снизить активность и не требовать от себя многого.

Дева

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует разочарование в ожиданиях от партнёра или несостоявшийся жест любви. Профессиональная сфера (Суд): обещает важное осознание и понимание, что пора закрыть один из этапов в карьере. Здоровье (Императрица перевёрнутая): указывает на телесное и эмоциональное истощение.

Весы

Любовь (Двойка Жезлов): говорит о выборе: между прошлым и новым, привычным и рискованным. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает облегчение после тревожного периода. Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует нервное напряжение. Возможны головные боли или бессонница.

Скорпион

Любовь (Сила перевёрнутая): указывает на уязвимость и внутреннюю усталость от борьбы. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение устойчивости и поддержки. Здоровье (Повешенный): говорит о застое в теле. Будут полезны растяжка, тёплая ванна, массажи.

Стрелец

Любовь (Королева Жезлов): символизирует притяжение, уверенность и живой интерес. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на ожидание результатов плодотворной работы. Здоровье (Пятёрка Мечей): предупреждает о психосоматическом напряжении.

Козерог

Любовь (Девятка Кубков): обещает удовлетворение и ощущение «мне хорошо здесь и сейчас». Профессиональная сфера (Колесница): символизирует движение вперёд. Даже выходной может принести полезные результаты. Здоровье (Иерофант перевёрнутая): говорит о необходимости консультации с несколькими специалистами.

Водолей

Любовь (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): указывает, что разговор или встреча откладываются. Профессиональная сфера (Луна): предсказывает сомнения. Лучше не делать поспешных выводов. Здоровье (Четвёрка Пентаклей): символизирует, что телу нужна расслабляющая активность.

Рыбы