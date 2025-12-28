Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ангел-хранитель в конце декабря укроет белым крылом от всех невзгод

ВКонтакте

Конец декабря будет благоприятным периодом для Козерогов. Об этом на своём YouTube-канале рассказала астролог Тамара Глоба.

В последние дни 2025 года представители этого знака разовьют наибольшую активность, начав подготовку к новым проектам и планам. Срывы в делах, которые происходили в течение месяца, закончатся. Знакомые принесут Козерогам гору перспективных возможностей.

«Поддержат мужчины, женщины, люди, которых вы не видели давно, и те, на кого вы не рассчитывали. В конце месяца удачное время для любви и детей. Хороший период для отдыха», — сказала астролог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.