Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ангел-хранитель в конце декабря укроет белым крылом от всех невзгод

Конец декабря будет благоприятным периодом для Козерогов. Об этом на своём YouTube-канале рассказала астролог Тамара Глоба. 

В последние дни 2025 года представители этого знака разовьют наибольшую активность, начав подготовку к новым проектам и планам. Срывы в делах, которые происходили в течение месяца, закончатся. Знакомые принесут Козерогам гору перспективных возможностей. 

«Поддержат мужчины, женщины, люди, которых вы не видели давно, и те, на кого вы не рассчитывали. В конце месяца удачное время для любви и детей. Хороший период для отдыха», — сказала астролог. 

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.

