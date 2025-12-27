15:00

Не жалуйся на погоду и не ссорься с людьми: приметы на 28 декабря

В народном календаре 28 декабря — это Трифонов день. Трифон — покровитель моряков и рыбаков. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 28 декабря:

  1. жаловаться на погоду — вы можете серьёзно заболеть;
  2. выходить из дома без необходимости, ходить в гости и в лес — зима может запутать и наказать человека;
  3. конфликтовать с людьми, громко выяснять отношения — это приведёт к серьёзным проблемам в отношениях с людьми;
  4. бездетным супругам запрещено дарить подарки чужим детям — иначе в паре никогда не появится ребёнок;
  5. носить белое — иначе притянете к себе неприятности.

Народные приметы на 28 декабря:

  1. окна запотели — к оттепели;
  2. синие пятна над лесом — к теплу;
  3. поют синицы — к морозам;
  4. кошка прячется или сидит у батареи — к суровым морозам;
  5. северный ветер — к холодам;
  6. мороз и мало снега — к хорошему урожаю хлеба;
  7. ветер носит сухой снег — к сухому лету;
  8. иней ночью — следующий день будет бесснежным.
