Не жалуйся на погоду и не ссорься с людьми: приметы на 28 декабря

В народном календаре 28 декабря — это Трифонов день. Трифон — покровитель моряков и рыбаков. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 28 декабря:
- жаловаться на погоду — вы можете серьёзно заболеть;
- выходить из дома без необходимости, ходить в гости и в лес — зима может запутать и наказать человека;
- конфликтовать с людьми, громко выяснять отношения — это приведёт к серьёзным проблемам в отношениях с людьми;
- бездетным супругам запрещено дарить подарки чужим детям — иначе в паре никогда не появится ребёнок;
- носить белое — иначе притянете к себе неприятности.
Народные приметы на 28 декабря:
- окна запотели — к оттепели;
- синие пятна над лесом — к теплу;
- поют синицы — к морозам;
- кошка прячется или сидит у батареи — к суровым морозам;
- северный ветер — к холодам;
- мороз и мало снега — к хорошему урожаю хлеба;
- ветер носит сухой снег — к сухому лету;
- иней ночью — следующий день будет бесснежным.