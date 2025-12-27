Овны решатся на долгожданный поступок, а Близнецы будут флиртовать: таро-расклад на субботу, 27 декабря

Овны пойдут на рискованный и долгожданный поступок, а Близнецы будут испускать любовные флюиды. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 27 декабря, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Жезлов): указывает, что суббота может толкнуть на поступок, о котором долго думали.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): указывает на паузу в работе. День лучше использовать для отдыха и восстановления.
- Здоровье (Десятка Кубков): хорошее самочувствие.
Телец
- Любовь (Король Пентаклей перевёрнутая): предрекает разговор о деньгах, обязанностях или перекосе «кто больше вкладывается».
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает полезное обсуждение, совместные планы или удачную договорённость.
- Здоровье (Император перевёрнутая): указывает на психологическое переутомление.
Близнецы
- Любовь (Паж Кубков): символизирует лёгкость — флирт, милое сообщение, неожиданное тепло.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о желании уйти от обязанностей или сделать что-то спустя рукава.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает прилив энергии.
Рак
- Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на ностальгию. Это может быть воспоминание или даже встреча с прошлым.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает ощущение самостоятельности и удовлетворения результатом своих усилий.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о снижении тревожности.
Лев
- Любовь (Сила): символизирует мягкое притяжение и умение удержать контакт без давления.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на отсутствие кризиса, даже если всё предвещает об этом.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о чувствительности к холоду, усталости или дефиците витаминов.
Дева
- Любовь (Двойка Мечей): предрекает, что важный разговор откладывается, чувства держатся под замком.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот — новости или случай, меняющий планы.
- Здоровье (Королева Пентаклей): отличное самочувствие.
Весы
- Любовь (Туз Мечей): указывает на честный разговор, который многое расставляет по местам.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): говорит о спорах или внутреннем напряжении среди коллектива.
- Здоровье (Умеренность перевёрнутая): предрекает перепады: вы будете страдать либо перееданием, либо недосыпом.
Скорпион
- Любовь (Королева Мечей): символизирует холодную дистанцию и острую ясность в отношениях.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает удачный шанс, полезное предложение или мысли о будущем заработке.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о временном спаде энергии.
Стрелец
- Любовь (Семёрка Кубков): указывает на путаницу в чувствах. Сложно понять, чего именно вам хочется.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предрекает расфокусировку и распыление сил на множество мелких дел.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): обещает активность, но есть риск травм. Будьте осторожны с резкими движениями.
Козерог
- Любовь (Императрица): символизирует тепло, заботу и желание быть рядом без условий.
- Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на зависание всех дел. День подойдёт для неспешного обдумывания дальнейших стратегий.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости отдыха.
Водолей
- Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает освобождение. Вы перестаёте бояться сказать или сделать что-то важное.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает спокойное решение вопроса без лишних эмоций.
- Здоровье (Паж Пентаклей): символизирует эмоциональное восстановление через простые, но приятные вещи.
Рыбы
- Любовь (Тройка Кубков): указывает на радостные встречи и ощущение общности с близкими.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): предрекает выход из тяжёлого состояния и конец сложного периода в работе.
- Здоровье (Звезда перевёрнутая): говорит о снижении внутренних резервов. Важно не требовать от себя слишком многого.