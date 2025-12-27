Овны решатся на долгожданный поступок, а Близнецы будут флиртовать: таро-расклад на субботу, 27 декабря

ВКонтакте

Овны пойдут на рискованный и долгожданный поступок, а Близнецы будут испускать любовные флюиды. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 27 декабря, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Жезлов): указывает, что суббота может толкнуть на поступок, о котором долго думали. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): указывает на паузу в работе. День лучше использовать для отдыха и восстановления. Здоровье (Десятка Кубков): хорошее самочувствие.

Телец

Любовь (Король Пентаклей перевёрнутая): предрекает разговор о деньгах, обязанностях или перекосе «кто больше вкладывается». Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает полезное обсуждение, совместные планы или удачную договорённость. Здоровье (Император перевёрнутая): указывает на психологическое переутомление.

Близнецы

Любовь (Паж Кубков): символизирует лёгкость — флирт, милое сообщение, неожиданное тепло. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о желании уйти от обязанностей или сделать что-то спустя рукава. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает прилив энергии.

Рак

Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на ностальгию. Это может быть воспоминание или даже встреча с прошлым. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает ощущение самостоятельности и удовлетворения результатом своих усилий. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о снижении тревожности.

Лев

Любовь (Сила): символизирует мягкое притяжение и умение удержать контакт без давления. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на отсутствие кризиса, даже если всё предвещает об этом. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о чувствительности к холоду, усталости или дефиците витаминов.

Дева

Любовь (Двойка Мечей): предрекает, что важный разговор откладывается, чувства держатся под замком. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот — новости или случай, меняющий планы. Здоровье (Королева Пентаклей): отличное самочувствие.

Весы

Любовь (Туз Мечей): указывает на честный разговор, который многое расставляет по местам. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): говорит о спорах или внутреннем напряжении среди коллектива. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): предрекает перепады: вы будете страдать либо перееданием, либо недосыпом.

Скорпион

Любовь (Королева Мечей): символизирует холодную дистанцию и острую ясность в отношениях. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает удачный шанс, полезное предложение или мысли о будущем заработке. Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о временном спаде энергии.

Стрелец

Любовь (Семёрка Кубков): указывает на путаницу в чувствах. Сложно понять, чего именно вам хочется. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предрекает расфокусировку и распыление сил на множество мелких дел. Здоровье (Рыцарь Жезлов): обещает активность, но есть риск травм. Будьте осторожны с резкими движениями.

Козерог

Любовь (Императрица): символизирует тепло, заботу и желание быть рядом без условий. Профессиональная сфера (Повешенный): указывает на зависание всех дел. День подойдёт для неспешного обдумывания дальнейших стратегий. Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости отдыха.

Водолей

Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает освобождение. Вы перестаёте бояться сказать или сделать что-то важное. Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает спокойное решение вопроса без лишних эмоций. Здоровье (Паж Пентаклей): символизирует эмоциональное восстановление через простые, но приятные вещи.

Рыбы