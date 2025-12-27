00:01

Превратности судьбы: Тамара Глоба назвала знак зодиака, жизнь которого под конец года может кардинально измениться

В конце 2025 года Тельцы столкнутся с кардинальными переменами в жизни. Об этом на своём YouTube-канале рассказала Тамара Глоба.

Последние дни декабря — удачное время для поездок, где Тельцы могут встретить интересного человека. «В личной жизни период важный, поскольку перемены коснутся как ментальный вопросов, так и вопросов, связанных с вашими друзьями, планами и перспективами», — предупредила астролог. 

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию. 

