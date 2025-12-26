Овны почувствуют прилив энергии, а Львы блеснут своей харизмой: гороскоп на последние выходные года

ВКонтакте

Последние выходные 2025 года — время подвести итоги и настроиться на праздничную волну. Каждый знак зодиака может получить свою подсказку, как провести эти дни максимально полезно и гармонично.

Овен

В субботу вас ждёт прилив энергии — идеальное время для активного отдыха, спорта или начала подготовки к празднику. В воскресенье сосредоточьтесь на итогах года: проанализируйте, что удалось, и чётко решите, от чего стоит отказаться в новом цикле. Избегайте импульсивных решений в общении.

Телец

Суббота — день для творчества и приятного общения. Отложите рутину, позвольте себе маленькие радости. В воскресенье создайте уютную атмосферу дома: приготовьте что-то вкусное, расставьте свечи. Это ваш лучший способ набраться сил перед праздниками.

Близнецы

Эти выходные идеальны для коммуникации. В субботу налаживайте связи, договаривайтесь, делитесь идеями. В воскресенье займитесь завершающими приготовлениями к Новому году — покупкой подарков и украшением дома. Суета будет вам только в радость.

Рак

Суббота — время для эмоциональной близости с семьёй и любимыми. Ваша поддержка и внимание сейчас особенно ценны. В воскресенье устройте себе «тихий час»: отдохните, прислушайтесь к интуиции, позвольте себе просто помечтать. Не берите на себя лишних обязательств.

Лев

В субботу вы в центре внимания! Ваша харизма на пике — смело берите на себя организацию праздничных планов. В воскресенье посвятите время себе: обновите гардероб, сделайте красивую прическу. Вы должны сиять в новогоднюю ночь.

Дева

Суббота — лучший момент, чтобы разобрать завалы, завершить рабочие и бытовые дела. Чистота и порядок вокруг дадут вам ощущение контроля. В воскресенье позвольте себе расслабиться за книгой или спокойным хобби. Избегайте критики в адрес чужих приготовлений к празднику.