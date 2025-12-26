Не пей спиртное и не подкармливай животных на улице: приметы на 27 декабря

В народном календаре 27 декабря — это Филимонов день. Раньше этот день считали неудачным, ведь именно в это число нечисть и бесы спускались на землю. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 27 декабря:
- носить грязную, старую и рваную одежду — так вы притянете к себе большие беды;
- употреблять алкоголь — вы можете легко заболеть;
- отправляться в поездку и ходить одному в незнакомые места;
- громко веселиться, смеяться, танцевать;
- негативно мыслить, конфликтовать и браниться — ссора сильно затянется и сильно испортит ваши отношения;
- гладить и подкармливать животных на улице — в них может вселиться злой дух и навредить вам;
- подбирать незнакомые вещи и приносить их домой — так можно взять на себя чужие неудачи.
Народные приметы на 27 декабря:
- какая погода будет в этот день — таким окажется февраль;
- мороз — летом будет жарко;
- ветер со снегом — к хорошему урожаю;
- переменчивая погода — зимой будут оттепели;
- утренний туман быстро исчез — мороза не будет;
- вороны каркают — к морозам.