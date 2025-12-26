15:29

Не пей спиртное и не подкармливай животных на улице: приметы на 27 декабря

В народном календаре 27 декабря — это Филимонов день. Раньше этот день считали неудачным, ведь именно в это число нечисть и бесы спускались на землю. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 27 декабря:

  1. носить грязную, старую и рваную одежду — так вы притянете к себе большие беды;
  2. употреблять алкоголь — вы можете легко заболеть;
  3. отправляться в поездку и ходить одному в незнакомые места;
  4. громко веселиться, смеяться, танцевать;
  5. негативно мыслить, конфликтовать и браниться — ссора сильно затянется и сильно испортит ваши отношения;
  6. гладить и подкармливать животных на улице — в них может вселиться злой дух и навредить вам;
  7. подбирать незнакомые вещи и приносить их домой — так можно взять на себя чужие неудачи.

Народные приметы на 27 декабря:

  1. какая погода будет в этот день — таким окажется февраль;
  2. мороз — летом будет жарко;
  3. ветер со снегом — к хорошему урожаю;
  4. переменчивая погода — зимой будут оттепели;
  5. утренний туман быстро исчез — мороза не будет;
  6. вороны каркают — к морозам.
