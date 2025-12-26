Не пей спиртное и не подкармливай животных на улице: приметы на 27 декабря

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В народном календаре 27 декабря — это Филимонов день. Раньше этот день считали неудачным, ведь именно в это число нечисть и бесы спускались на землю. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 27 декабря:

носить грязную, старую и рваную одежду — так вы притянете к себе большие беды; употреблять алкоголь — вы можете легко заболеть; отправляться в поездку и ходить одному в незнакомые места; громко веселиться, смеяться, танцевать; негативно мыслить, конфликтовать и браниться — ссора сильно затянется и сильно испортит ваши отношения; гладить и подкармливать животных на улице — в них может вселиться злой дух и навредить вам; подбирать незнакомые вещи и приносить их домой — так можно взять на себя чужие неудачи.

Народные приметы на 27 декабря: