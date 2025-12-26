Львов ждут неожиданные новости, а Скорпионы начнут что-то подозревать: таро-расклад на пятницу, 26 декабря

ВКонтакте

Львы обрадуются неожиданным хорошим новостям, а Скорпионы начнут подозревать своего партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 26 декабря, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует разочарование или чувство, что вас недопоняли. Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повернуть ситуацию в свою пользу. Многое будет зависеть от вашего слова, инициативы и смелости. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о накопленной усталости. Важно не геройствовать и дать себе передышку.

Телец

Любовь (Королева Пентаклей): указывает на спокойную и душевную близость в паре. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает момент, когда что-то скрытое становится явным. Здоровье (Умеренность): символизирует восстановление баланса, особенно если соблюдать режим и не бросаться из крайности в крайность.

Близнецы

Любовь (Рыцарь Мечей): говорит о резком разговоре, расставляющим всё по местам. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное сотрудничество и ощущение, что вы на своём месте. Здоровье (Паж Кубков): хорошее самочувствие.

Рак

Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): символизирует несбывшееся ожидание в отношениях и момент осознания, где именно недотянули. Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает необходимость мыслить хладнокровно и принимать решение без эмоций. Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о сильной потребности в отдыхе.

Лев

Любовь (Сила перевёрнутая): указывает на уязвимость и ослабление контроля в паре. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданную хорошую новость. Здоровье (Король Кубков): хорошее самочувствие.

Дева

Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о выходе из внутренней ловушки и моменте прозрения. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на чувство недооцененности или страх потерь. Здоровье (Императрица): обещает ресурс, восстановление, хорошую реакцию тела на заботу о нём.

Весы

Любовь (Двойка Кубков): символизирует равный диалог и ощущение, что вы с партнёром заодно. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость отстаивать свою позицию, вас будут проверять на прочность. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но стабильном восстановлении.

Скорпион

Любовь (Луна): указывает на неясность, подозрения или недосказанность. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает новую идею или шанс, которые подарят неплохие возможности в будущем. Здоровье (Сила): символизирует хороший запас выносливости, но требует разумного распределения энергии.

Стрелец

Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): говорит о неловкости или неуместной обиде. Профессиональная сфера (Император): обещает порядок, чёткие рамки и ощущение контроля. Здоровье (Шестёрка Мечей): хорошее самочувствие.

Козерог

Любовь (Рыцарь Пентаклей): символизирует надёжность и проверку чувств временем, а не словами. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает выход из напряжённой ситуации. Здоровье (Иерофант): говорит о пользе привычек и проверенных способов заботы о себе.

Водолей

Любовь (Семёрка Кубков): указывает на путаницу в желаниях. Сегодня важно честно ответить себе, чего вы хотите. Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает лидерство и уверенное продвижение вперёд. Здоровье (Паж Мечей): символизирует нервное напряжение.

