Львов ждут неожиданные новости, а Скорпионы начнут что-то подозревать: таро-расклад на пятницу, 26 декабря

Львы обрадуются неожиданным хорошим новостям, а Скорпионы начнут подозревать своего партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 26 декабря, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует разочарование или чувство, что вас недопоняли.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повернуть ситуацию в свою пользу. Многое будет зависеть от вашего слова, инициативы и смелости.
- Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о накопленной усталости. Важно не геройствовать и дать себе передышку.
Телец
- Любовь (Королева Пентаклей): указывает на спокойную и душевную близость в паре.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает момент, когда что-то скрытое становится явным.
- Здоровье (Умеренность): символизирует восстановление баланса, особенно если соблюдать режим и не бросаться из крайности в крайность.
Близнецы
- Любовь (Рыцарь Мечей): говорит о резком разговоре, расставляющим всё по местам.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное сотрудничество и ощущение, что вы на своём месте.
- Здоровье (Паж Кубков): хорошее самочувствие.
Рак
- Любовь (Десятка Кубков перевёрнутая): символизирует несбывшееся ожидание в отношениях и момент осознания, где именно недотянули.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает необходимость мыслить хладнокровно и принимать решение без эмоций.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о сильной потребности в отдыхе.
Лев
- Любовь (Сила перевёрнутая): указывает на уязвимость и ослабление контроля в паре.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданную хорошую новость.
- Здоровье (Король Кубков): хорошее самочувствие.
Дева
- Любовь (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): говорит о выходе из внутренней ловушки и моменте прозрения.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на чувство недооцененности или страх потерь.
- Здоровье (Императрица): обещает ресурс, восстановление, хорошую реакцию тела на заботу о нём.
Весы
- Любовь (Двойка Кубков): символизирует равный диалог и ощущение, что вы с партнёром заодно.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость отстаивать свою позицию, вас будут проверять на прочность.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но стабильном восстановлении.
Скорпион
- Любовь (Луна): указывает на неясность, подозрения или недосказанность.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает новую идею или шанс, которые подарят неплохие возможности в будущем.
- Здоровье (Сила): символизирует хороший запас выносливости, но требует разумного распределения энергии.
Стрелец
- Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): говорит о неловкости или неуместной обиде.
- Профессиональная сфера (Император): обещает порядок, чёткие рамки и ощущение контроля.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): хорошее самочувствие.
Козерог
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): символизирует надёжность и проверку чувств временем, а не словами.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает выход из напряжённой ситуации.
- Здоровье (Иерофант): говорит о пользе привычек и проверенных способов заботы о себе.
Водолей
- Любовь (Семёрка Кубков): указывает на путаницу в желаниях. Сегодня важно честно ответить себе, чего вы хотите.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает лидерство и уверенное продвижение вперёд.
- Здоровье (Паж Мечей): символизирует нервное напряжение.
Рыбы
- Любовь (Отшельник): говорит о потребности в дистанции. Речь идёт не о разрыве, а о попытках побыть наедине с собой и понять, в чём вы нуждаетесь.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): обещает чувство самостоятельности и удовлетворения результатом.
- Здоровье (Звезда): символизирует восстановление, надежду и ощущение, что становится легче.