Тамара Глоба назвала знак зодиака, который подойдёт к краю пропасти, но спасётся благодаря щедрости мироздания

В конце декабря Скорпионам придётся следить не только за языком, но и за финансами. Об этом на своём YouTube-канале рассказала Тамара Глоба.

Астролог рекомендовала представителям этого знака не бросать слов на ветер, беречь отношения с близкими и сохранять деловые контакты. Практически весь месяц Скорпионы ищут деньги, которые постоянно тратятся на новогодние подарки, но ближе к празднику пополнить счёт удастся с помощью родных. Последние дни 2025 года принесут новые знакомства и удачу в учёбе.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.