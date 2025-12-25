15:29

Не оставляй двери открытыми и не суши бельё на улице: приметы на 26 декабря

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 26 декабря — это Ведьмины посиделки. В этот день активизировалась нечистая сила. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 26 декабря:

  1. оставлять открытыми окна и двери в доме — злые духи могут пробраться в ваш дом и поселиться там;
  2. оставлять у входа в дом веник — поднимется снежная буря;
  3. ругаться, материться и сквернословить — из-за этого вы весь следующий год проведёте в злости;
  4. брать в руки вещи с земли, которые вы нашли — вы обречёте себя на несчастья;
  5. сушить бельё на улице — в него может вселиться нечистая сила;
  6. выходить на улицу без особой надобности — можно повстречаться со злым духом;
  7. лучше избегать незнакомцев и животных — под их видом может скрываться злая сила.

Народные приметы на 26 декабря:

  1. птицы сели на снег — к оттепели;
  2. много инея на деревьях — к холодам;
  3. утром солнце укрыто облаками — к сильной вьюге;
  4. яркие звёзды — к морозам;
  5. какая погода в этот день — таким будет и январь.
23 998
Хобби приметы
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать