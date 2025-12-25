Не оставляй двери открытыми и не суши бельё на улице: приметы на 26 декабря

В народном календаре 26 декабря — это Ведьмины посиделки. В этот день активизировалась нечистая сила. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 26 декабря:
- оставлять открытыми окна и двери в доме — злые духи могут пробраться в ваш дом и поселиться там;
- оставлять у входа в дом веник — поднимется снежная буря;
- ругаться, материться и сквернословить — из-за этого вы весь следующий год проведёте в злости;
- брать в руки вещи с земли, которые вы нашли — вы обречёте себя на несчастья;
- сушить бельё на улице — в него может вселиться нечистая сила;
- выходить на улицу без особой надобности — можно повстречаться со злым духом;
- лучше избегать незнакомцев и животных — под их видом может скрываться злая сила.
Народные приметы на 26 декабря:
- птицы сели на снег — к оттепели;
- много инея на деревьях — к холодам;
- утром солнце укрыто облаками — к сильной вьюге;
- яркие звёзды — к морозам;
- какая погода в этот день — таким будет и январь.