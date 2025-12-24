15:22

Отложи рукоделие и перенеси поездку: приметы на 25 декабря

В народном календаре 25 декабря — это день Спиридона Солнцеворота. Солнце в этот день начинало поворачиваться на лето. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 25 декабря:

  1. проводить этот день в темноте — вам придётся столкнуться с болезнями;
  2. ссориться, конфликтовать, ругаться — весь ваш год пройдёт в ссорах;
  3. носить грязные и старые вещи — иначе вам грозит бессонница и различные неурядицы в жизни;
  4. отправляться в поездку, путешествие или командировку — путь будет трудным и приведёт к неудачам и болезням;
  5. работать — предки верили, что трудом легко притянуть к себе болезни и трудности;
  6. заниматься уборкой и рукоделием — так можно серьёзно заболеть.

Народные приметы на 25 декабря:

  1. воробьи несут пух в гнёзда — к морозам;
  2. ясно и солнечно — в Новый год будет такая же погода, а следующее лето выдастся урожайным;
  3. пасмурно — к ранней весне;
  4. ясная ночь — к морозной зиме и жаркому лету;
  5. переменчивый ветер — к богатому урожаю.
