Отложи рукоделие и перенеси поездку: приметы на 25 декабря

В народном календаре 25 декабря — это день Спиридона Солнцеворота. Солнце в этот день начинало поворачиваться на лето. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 25 декабря:
- проводить этот день в темноте — вам придётся столкнуться с болезнями;
- ссориться, конфликтовать, ругаться — весь ваш год пройдёт в ссорах;
- носить грязные и старые вещи — иначе вам грозит бессонница и различные неурядицы в жизни;
- отправляться в поездку, путешествие или командировку — путь будет трудным и приведёт к неудачам и болезням;
- работать — предки верили, что трудом легко притянуть к себе болезни и трудности;
- заниматься уборкой и рукоделием — так можно серьёзно заболеть.
Народные приметы на 25 декабря:
- воробьи несут пух в гнёзда — к морозам;
- ясно и солнечно — в Новый год будет такая же погода, а следующее лето выдастся урожайным;
- пасмурно — к ранней весне;
- ясная ночь — к морозной зиме и жаркому лету;
- переменчивый ветер — к богатому урожаю.