Как брейкинг покорил Калининград: история танцевальной школы, в которой 20 лет назад было всего два ученика (видео)

Брейкинг пришёл в Россию в 80-х. В 1986 году появилась первая команда под руководством Влада Васильева и Максима Горбули. Они ездили по стране, участвовали в турнирах и вдохновляли других.

В 90-х к движению присоединился калининградец Артём Болдарев — тогда он танцевал бальные, но, увидев брейк, сразу понял: это его. В 2004 году Артём открыл собственную студию. Начали с двух учеников, а теперь это полноценный зал, где занимаются десятки ребят.

«Брейкинг развивает не только тело, но и характер. Каждый ребёнок находит свой стиль», — говорит тренер. Возрастных ограничений нет: даже те, кто начинал в 90-х, до сих пор в строю.