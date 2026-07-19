Бодряк, Стрекотушка, Мечтатель, Страж и ещё 8 будильников помогут познакомиться с Гвардейском (фото, карта)

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Ссылка Теперь в Гвардейске познакомиться с местными достопримечательностями во время неспешной прогулки можно с помощью... будильников. В сопровождении местного проводника корреспондент «Клопс» прошёл квест «Легенда о времяшках».

В Зеленоградске туристы гуляют по котомаршруту, в Светлогорске обходят озеро со светлоёжиками, в Черняховске ищут Прусика, а в Балтийске — Балтика. Теперь сказочные персонажи поселились и на улицах Гвардейска. Идея связана со старинной ратушей, часы на которой показывают музыкальное представление. Они появились в 1922 году. В 2015-м во время реконструкции добавили механических кукол, исполняющих мелодию. Консультант отдела реализации программ перспективного развития территорий и благоустройства администрации Гвардейска Юлия Хибнерс рассказала: «Проект называется «Город, где живёт время». Часы являются открыточным брендом Гвардейска: они показывают мини-представление пять раз в день». Историю с удивительными часами в старинном городе теперь продолжают маленькие бронзовые времяшки. У персонажей звучные имена, найти каждого помогает интерактивная карта.

«Давным-давно, когда город Тапиау только отмечал своё двухсотлетие, на старинной ратуше появились удивительные часы, — рассказала Юлия старинную легенду. — Никто не знал, откуда они взялись, но говорили, что их создал сам Мастер Времени. В часах жила древняя магия. Каждое утро, когда первые лучи солнца касались циферблата, из механизма выходили маленькие человечки-будильники — времяшки. Они были созданы из чистого времени и бронзы, обладали волшебным даром управлять ходом часов и оберегать покой города. Когда в XXI веке часы реставрировали, малыши не исчезли, просто стали невидимыми для обычных глаз, продолжая свою службу в тени механизма. Только те, кто верит в чудеса, могут иногда заметить их крошечные тени, мелькающие между шестерёнок. Будильники следят за тем, чтобы время текло ровно, а город процветал под защитой древних часовых традиций».

Стрекотушка

Она первая встречает рассвет на городской площади. Внимательные путешественники фотографируют хранительницу времени у фонтана. Именно она научила старинные часы Гвардейска петь прекрасные мелодии.

Фото: Алёна Михайлова

Бодряк

Энергичный и целеустремлённый герой со штангой спрятался рядом с городским стадионом. Будильник вдохновляет детвору и взрослых на ранние подъёмы и спортивные рекорды.

Фото: Алёна Михайлова

Возле этого персонажа корреспондент «Клопс» встретил калининградцев, которые специально приехали в Гвардейск, чтобы познакомиться с будильниками, посетить замок Тапиау и погулять по улочкам города. «В интернете прочитали. Выдался выходной среди недели — решили найти всех героев, но пока встретили семь времяшек. Карту скачали на страничке администрации в соцсетях, по ней и гуляем. Интересно, как современную городскую сказку связали с часами на исторической ратуше», — поделились члены семьи Дюндиков.

Мечтатель Этот герой любит встречать рассветы, записывать мысли в дневник и напоминать людям о важных датах. Живёт согласно фразе «Время для любви». Найти малыша с сердечком в руках можно на городской набережной. Именно отсюда открывается прекрасный открыточный вид на замок Тапиау.

Фото: Алёна Михайлова

Совет туристам от «Клопс»: на набережной и городских мостовых поглядывайте под ноги — на люках тоже много всего интересного. Соберите свою коллекцию деталей и загадайте сокровенное желание.

Поэт

Фото: Алёна Михайлова

Романтичный персонаж в галстуке-бабочке слагает стихи о времени и часах. Найти поэта просто, если вы знаете ещё об одной достопримечательности города — доме-музее художника Ловиса Коринта, одного из наиболее ярких мастеров Германии первой четверти XIX — начала XX века. Здание расположено на берегу реки Деймы. К сожалению, 16 июля детвора умудрилась оторвать Поэту ножки. Теперь власти решают, как отремонтировать и куда поставить фигурку, чтобы вандализм не повторился.

Старейшина

Фото: Алёна Михайлова

Старейшина — мудрый хранитель, он наблюдает за порядком и помогает заблудившимся путникам найти правильную дорогу. Месторасположение этого героя с судейским молоточком в руках — рядом со зданием управления Федеральной службы судебных приставов.

Мелодийка

Фото: Алёна Михайлова

Малышка-времяшка любит слушать музыку башенных часов. Это и является подсказкой, где найти ещё одного сказочного героя в наушниках, в которых всегда звучит музыка для хорошего настроения. Заодно загляните в городской музей, где живёт старинное зеркало, хранящее тайны, и много других интересных исторических предметов. А главное, там работают увлечённые люди.

Минутка

Фото: Алёна Михайлова

Будильник с портфелем и карандашами в руках строго следит, чтобы дети не опаздывали в школу, следуя поговорке «Делу время, потехе час». Поэтому найти героя просто: сидит у ворот образовательного учреждения. Теперь у школьников Гвардейска появился уличный сказочный страж за порядком и успеваемостью.

Будилкин

Фото: Алёна Михайлова

Симпатичный персонаж просыпается с первым лучом солнца и стал настоящим другом для тех, кто ценит время. Будилкин сидит на парапете недалеко от пешеходного перехода на Калининградской улице и сразу притягивает взгляд. «Как будто приглашает прохожих сделать паузу посреди маршрута. Для туристов — это удобная точка для фото, а для местных жителей — милый ориентир и повод улыбнуться в обычный день», — пояснила Юлия.

Часовщик

Фото: Алёна Михайлова

Этот герой с усами и чемоданчиком заботится о механизмах всех времяшек. Своеобразный доктор для будильников прекрасно устроился у здания местной больницы. Теперь пациенты получают свой витамин радости прямо на входе.

Затейник

Фото: Алёна Михайлова

Шаловливая фигурка героя, который любит устраивать сюрпризы, обосновалась на большом валуне у здания Дома культуры. Букет в руках и хитрый взгляд говорят о романтическом настрое будильника-гусара, который пришёл на концерт или танцы. Найти этого времяшку можно, если прогуляться по улице Тельмана вверх. Среди небольших довоенных зданий из красного кирпича выделяется современное строение голубого цвета.

Танцулька

Девочка-будильник любит танцевать для прохожих. Грациозная фигурка спряталась на заборе у детской музыкальной школы. Наверняка гардероб бронзовой балеринки скоро пополнится всевозможными юбочками от детей и туристов.

Фото: Алёна Михайлова

Часовой страж Самый серьёзный, даже суровый будильник стоит на защите временных потоков города. Найти этого героя легко на набережной. И пусть вас не смущает малый размер рыцаря: несомненно, он прекрасно владеет боевым искусством. Щит и меч — тому подтверждение.

Фото: Алёна Михайлова

Герои сказки о времени обживают пространство города, а в муниципалитете задумались о проведении конкурса: возможно, местные жители предложат новых персонажей.