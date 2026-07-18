Туристы вернулись в Калининград через год после свадебного путешествия и рассказали, как на этот раз распределили бюджет

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Ссылка Александр и Оксана из Жуковского провели в Калининградской области восемь дней. Впервые супруги побывали на Балтике прошлым летом. Почему они вернулись и какие планы реализовали в повторной поездке, узнал «Клопс». Год назад направление для свадебного путешествия жители Подмосковья выбрали по восторженным отзывам коллег. Провели несколько дней в Светлогорске, погуляли по Зеленоградску, заглянули и в Калининград. «Никаких организованных экскурсий, только отдых вдвоём: спа-процедуры в отеле, вкусная еда и напитки, фотоссесии и наслаждение природой», — вспоминают путшественники.

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Ссылка Фото: семейный архив

Одной поездки для впечатлений оказалось недостаточно. В этот раз сняли квартиру в Калининграде, активно пользовались арендованными машиной и велосипедами. За 8 дней посетили 7 городов. «Успели достопримечательности посмотреть и позагорать, стояла жара. Местные жители сказали: давно +30 не было в июне. С погодой в этом году повезло. Полноценных три дня был только пляжный отдых, накупались в Балтийском море и заливе», — рассказал Александр. Они познакомились на работе — оба трудятся в светотехнической компании: «Любим путешествовать, стараемся отправляться в поездки не менее трёх раз в год. Обожаем велосипедные прогулки, в хорошую погоду катаемся до трёх раз в неделю».

В свободное от моря время супруги активно дегустировали ресторанные блюда и калининградское пиво. Жара сбила все планы на посещение музеев и концертов: гости из Подмосковья приняли решение максимально насладиться морем, сосновыми борами, песками дюн и прогулками по городской брусчатке. «В прошлом году посещали в Светлогорске органный концерт — очень романтично. В этот раз топ мест, которые нам с женой «зашли», возглавил Кафедральный собор, затем — мост Королевы Луизы, улочки и кирхи Черняховска, маяк в Заливино и Куршская коса. Пешком прошли порядка 70 км за весь отпуск, на велосипедах проехали больше 65 километров. Передвигались также на электричках и арендованном автомобиле. Много загорали и купались. Хозяйка квартиры предупредила об опасностях отбойных течений на Балтийском побережье и сильном солнце. Подсказала, где отдыхают местные жители, чтобы не на городском пляже в Зеленоградске лежать, где и без нас много отдыхающих было. Купили зонт, крем от загара. Отличный получился ленивый отдых в сочетании с физической нагрузкой на велодорожке».

Фото: семейный архив

В самостоятельных поездках по городам побережья и востока области Александр и Оксана активно пользовались статьями раздела «Клопс Туризм», бесплатными буклетами, советами блогеров и местных жителей. Калининградцы показались дружелюбными людьми. За время отпуска негативных эмоций никто не вызвал. В доме, где снимали квартиру, часто лаяла собака, просыпались от этого шума. Видимо, хозяин рано уходил на работу — скучала. Зато владельцы апартаментов поделились книгами об истории края, ссылками на расписание электричек, сайтами интересных кафе в Калининграде и других городах. Даже бесплатно «прогуляли» по району, показали, где и что посмотреть, купить продукты, какие рядом парки и достопримечательности». В жаркий июньский день оптимальной оказалась не профессиональная экскурсия, а комфортная вечерняя прогулка по улочкам бывшего Амалиенау. Воспользовавшись советами местных жителей, гости оценили иммерсивные экскурсии в замках, примерили образы героев разных эпох, углубились в понимание русского следа в истории Восточной Пруссии.

Александр рассказал, что они с женой обязательно вернутся для дальнейшего исследования региона. Он мечтает привезти сюда и маму, которая родилась в Калининграде, но много лет здесь не была.

Фото: семейный архив

Опытные путешественники отметили, чем привлекателен отдых в Калининградской области, и дали советы другим самостоятельным туристам: «Для размещения лучше использовать частный сектор, отели очень задрали цены. Выбор между групповыми и индивидуальными экскурсиями сделали в сторону последних. Лучше брать частных гидов или читать самим интересующую информацию, осматривать все достопримечательности в своём режиме, а не то что тебе навязывают. В регионе очень удобно пользоваться общественным транспортом, это позволяет немного урезать бюджет. В последний день отдыха открыли для себя очень хорошую точку общепита, где оказалось вкусно и недорого. Совет другим путешественникам: перед поездкой изучить вопрос, где можно в Калининградской области экономить на питании без потери качества».

Туристы подсчитали бюджет недельного отдыха: билеты на самолёт туда и обратно — 43 тысячи рублей; проживание в двухкомнатной квартире в центре Калининграда за 8 ночей — 36 тысяч рублей; каршеринг — 11 тысяч рублей; аренда велосипедов — 4 тысячи рублей; рестораны и кафе — 30 тысяч рублей; сувениры — 7 тысяч рублей. У путешественников был такой насыщенный тур, что времени на посещение магазинов почти не осталось. Купили на подарки знаменитый калининградский марципан.