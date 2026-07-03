Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для отдыха в апартаментах в июле. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Областной центр попал на седьмое место списка. В среднем жильё туристы бронируют на 6 ночей. Сутки аренды обходятся в 5,1 тыс. рублей.

На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований. Второе место занимает Сочи, а на третьем месте — Москва (8% и 5% соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом: