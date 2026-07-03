11:43

Калининград попал в десятку популярных направлений для отдыха в апартаментах в июле

  1. Туризм
Автор:

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для отдыха в апартаментах в июле. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Областной центр попал на седьмое место списка. В среднем жильё туристы бронируют на 6 ночей. Сутки аренды обходятся в 5,1 тыс. рублей.

На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11%  бронирований. Второе место  занимает Сочи, а на третьем месте — Москва (8% и 5% соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность поездки составляет 5 ночей;
  2. Сочи, Краснодарский край — 9 ночей;
  3. Москва, Московская область — 4 ночи;
  4. Ялта, Крым — 8 ночей;
  5. Казань, Татарстан — 4 ночи;
  6. Геленджик, Краснодарский край — 8 ночей;
  7. Калининград, Калининградская область — 6 ночей;
  8. Нижний Новгород, Нижегородская область — 3 ночи;
  9. Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
  10. Анапа, Краснодарский край — 8 ночей.

В Калининградской области выделят около 100 млн рублей на развитие туристических инициатив.

364
Аналитика
Погода на калининградском побережье 3 июля
Читать