Капризное лето на Куршской косе: сколько стоит отдых и есть ли места

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Ссылка Где на Куршской косе самые дешёвые отели и апартаменты и есть ли места? Корреспондент «Клопс» посетил три посёлка и выяснил, что, кроме пляжа, предлагают отдыхающим этим капризным летом.

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Ссылка Лесной

В Лесном единственный на побережье косы оборудованный пляж. Посёлок находится в самом узком месте косы, так что шагать до моря тут недалеко. Лежаки на пляже обойдутся в 1 000 рублей за сутки. Прогулка на сапе — так же. Час аренды велосипеда — от 200 рублей. Посёлок удобно расположен рядом с Зеленоградском, до которого можно добраться на велосипеде по новой велодорожке. Формально её ещё не сдали, но пользоваться уже вполне можно.

Есть ли места? В июле на сервисах бронирования доступно ограниченное количество мест. На первые выходные месяца свободны 3-4 варианта. Обзор цен Снять целиком бунгало стоит от 12 тысяч в сутки. В частном секторе разброс цен от 7 до 20 тысяч. Объявления тут вешают и по старинке на заборах, но на звонки никто не отвечает. В отелях и глемпингах за ночь просят от 7 до 31 тысяч рублей. Самые дорогие варианты обещают собственный выход на пляж, развлечения — от прогулок на сапах до тренировок по йоге и пилатесу, свой ресторан, баню, прокат велосипедов и индивидуальные экскурсии.

Рыбачий

Посёлок Рыбачий — самый крупный и находится в центре Куршской косы, а это значит, что до всех её достопримечательностей добираться удобно. В пешей доступности — озеро Чайка и высота Мюллера. В остальные места можно доехать на рейсовом автобусе. Учтите, что Рыбачий стоит на Куршском заливе, а до Балтийского моря топать прилично. Многие владельцы частных домов лукавят, уверяя, что до моря 300 метров — до пляжа тут минимум 1,5 километра. Можно взять напрокат велосипед — в сутки он стоит 750 рублей. Есть ли места? В посёлке есть отели, глемпинги и гостевые дома. Свободных мест тут пока достаточно.

Обзор цен В частном секторе можно найти варианты и за 2 500 в дачном домике и удобствами на улице. Сервис онлайн-бронирования предлагает варианты дороже — от 5 000 рублей. Ночёвка в глемпинге или отеле стоит от 13 000 рублей. Снять гостевой домик можно от 10 000 в сутки. Один из самых дорогих вариантов — новый частный дом на 62 квадрата, ночь в котором обойдётся в 32 тысяч рублей. Для посетителей — веранда, сауна, ванная, туалет. Во дворе — благоустроенная детская площадка.

Морское

Морское — самая дальняя точка российской части Куршской косы. Сюда обычно не доезжают организованные экскурсионные группы, поэтому здесь заметно спокойнее и малолюднее. Это отличное место для уединения с природой, пляжного отдыха и неспешных прогулок вдали от суеты. В Морском можно выйти к морскому пляжу или отправиться полюбоваться заливом — он буквально под рукой. В пешей доступности находятся высота Эфа и озеро Лебедь, а до остальных достопримечательностей Куршской косы можно добраться на автобусе.

Дюна Эфа. Фото: «Клопс»

Есть ли места? Свободных вариантов в июле практически нет. Всё раскуплено до середины августа. Обзор цен В Морском есть гостевые дома, остановиться там можно за 6 000 рублей и дороже. В отеле поселят за 8 000 — 11 000 в сутки. В частном секторе — от 4 500 рублей.

Опрос местных, сотрудников отеля и анализ предложений на сайтах бронирования показывает, что большинство туристов выбирают частный сектор: дешевле, проще, можно готовить самим и не переплачивать за лишний сервис.