Отдых на Чёрном море подорожал для калининградцев на 44%

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В Калининградской области главным фактором роста цен на услуги в мае стал сезонный спрос на отдых и путешествия. Особенно сильно подорожали поездки на Черноморское побережье России, стоимость которых за месяц увеличилась на 43,67%, сообщает Калининградстат.

Значительный рост также зафиксирован в сфере внутреннего туризма. Лечение в санаториях стало дороже на 18,18%, проживание в домах отдыха и пансионатах — на 17,7%, речные круизы по России — на 11,43%.

В регионе продолжили увеличиваться цены на размещение туристов. Проживание в хостелах подорожало на 11,22%, в гостиницах категории «одна звезда» или мотелях — на 10,43%, в трёхзвёздочных гостиницах — на 6,15%, в отелях категории четыре-пять звёзд — на 3,56%. На этом фоне заметно снизилась стоимость проживания в студенческих общежитиях — на 15,85%.

В сегменте зарубежного туризма сильнее всего выросли цены на поездки в Турцию — на 21,12%. Туры в Беларусь подорожали на 9,38%. Одновременно стали доступнее поездки в страны Средней Азии (-6,69%), Китай (-2,79%) и государства Закавказья (-2,12%).

В транспортной сфере выросла стоимость проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Билеты в скорых фирменных поездах подорожали на 8,11%, в скорых нефирменных — на 8,1%. При этом поездки на такси стали дешевле на 1,69%.

Среди других услуг Калининградстат отмечает повышение на 2,47% абонентской платы за местную телефонную связь при комбинированной системе расчётов. Также выросли цены на ремонт холодильников (+10,56%), телевизоров (+8,45%) и аренду легкового автомобиля (+5,64%).