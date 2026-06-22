Море, дом или заграница: калининградцы рассказали, где хотят провести идеальный отпуск

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

40% экономически активных калининградцев считают лучшим отдыхом поездки по России, ещё 34% предпочли бы отправиться за границу. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном в понедельник, 22 июня.

Мужчины чаще женщин выбирают внутренний туризм, а горожанки немного чаще мечтают о заграничных поездках. Среди калининградцев до 35 лет за отдых в России высказались 37%, за отпуск за рубежом — 33%. У респондентов постарше разрыв заметнее: 43% выбрали отечественные направления, 34% — иностранные.

Среди стран для отпуска мечты лидирует Турция — её назвали 11% участников опроса. На втором месте Италия с 10%, на третьем — Таиланд с 7%. Египет, Китай и Греция набрали по 5%, Вьетнам, Испания и Франция — по 3%.

В России самыми популярными оказались Сочи и Адлер — 9%. Столько же калининградцев считают идеальным вариантом отдых дома. Крым выбрали 8%, другие курорты Краснодарского края — 7%, Горный Алтай и Санкт-Петербург — по 5%, Байкал — 4%.

Опрос проводился с 27 мая по 16 июня 2026 года.