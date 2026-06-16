Рыцарский вояж 2026: сколько стоит посетить замки Калининградской области (обзор)

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Ссылка Что больше всего привлекает туристов в Калининградской области? Конечно, старинные рыцарские замки! «Клопс» сразобрался, сколько стоит посетить каждый из них.

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Ссылка Бальга Замок расположен на месте древней прусской крепости, которую в 1239 году захватили рыцари Тевтонского ордена. Бальга — один из первых орденских замков на территории Калининградской области. В XVI–XVIII веках крепость постепенно утратила военное значение и начала разрушаться. Значительную часть построек разобрали по приказу прусского короля для строительства укреплений Пиллау. После Второй мировой войны замок окончательно превратился в руины. До наших дней сохранились фрагменты башни, форбурга и кирхи. В 2021 году Бальгу вместе с калининградскими фортами № 1 и №11 передали некоммерческой организации. В планах арендаторов — создание в башне интерактивного музея и обустройство смотровой площадки. Руины находятся в Багратионовском округе, в нескольких километрах от Знаменки. Территория замка открыта ежедневно с 10:00 до 18:00. Касса на месте не работает: оплатить билет можно заранее или по QR-коду непосредственно на территории. Стоимость билетов: взрослый — 200 рублей; льготный (для пенсионеров по возрасту, школьников и студентов) — 100 рублей; Бесплатный вход для детей до семи лет и людей с инвалидностью.

Фото: Артур Сарниц

Бранденбург Замок Бранденбург был основан в 1266 году во время походов Тевтонского ордена в Пруссию. С 1322 года здесь хранилась реликвия — фрагмент Святого Креста, на котором, согласно преданию, был распят Христос. В 1520 году замок был захвачен и сожжён польскими войсками, однако позднее его восстановили. Утратив военное значение, Бранденбург постепенно пришёл в упадок. Замок находится в посёлке Ушаково, у него есть арендатор. На территории работает музей, исторический парк и сезонный трактир. Летом посетить Бранденбург можно каждый день с 10:00 до 20:00. Стоимость: обычный билет — 350 рублей, льготный — 250 рублей. Льготы предусмотрены для школьников, студентов и пенсионеров. Посетить семьёй (двое взрослых + двое детей) — 1 100 рублей. Аудиогид входит в стоимость. Бесплатный вход предоставляется детям до 7 лет, инвалидам I-II групп, ветеранам боевых действий, детям из многодетных семей, военнослужащим срочной службы и сотрудникам музеев. Анонсы мероприятий в замке и билеты — на «Клопс Афише».

Фото: архив «Клопс»

Вальдау Первые упоминания о замке Вальдау относятся к 1258 году. Позднее крепость перешла к Тевтонскому ордену и стала летней резиденцией великих магистров. В 1697 году здесь останавливался Пётр I во время Великого посольства. В XIX веке в замке разместились сельскохозяйственная академия и учительская семинария. Вальдау считается одним из наиболее хорошо сохранившихся замков в Калининградской области. В середине 2010-х годов комплекс взяла в аренду семья, которая занимается его восстановлением. Стоимость: самостоятельное посещение — 800 рублей; посещение с экскурсией — 1 000 рублей. Экскурсии проходят в пятницу, субботу и воскресенье каждый час с 10:00 до 16:00. Точное время лучше уточнять в соцсетях или по телефону. В бывшем флигеле работает отдельный краеведческий музей «Вальдавский замок», экспозиция которого знакомит посетителей с разными этапами истории региона. Музей во флигеле работает каждый день, кроме воскресенья и понедельника, с 10:00 до 17:00. Стоимость: для взрослых — 200 рублей; пенсионеры и студенты — 150 рублей; дети — 100 рублей; аудиогид — 150 рублей; экскурсия — 500 рублей (от 10 человек).

Фото: архив «Клопс»

Инстербург Замок Инстербург был основан в 1336 году на месте прусского городища по приказу магистра Тевтонского ордена Дитриха фон Альтенбурга. Первоначально это был типичный орденский замок с цитаделью и форбургом. После 1525 года, когда было образовано Прусское герцогство, его стали использовать как административное и жилое здание. В XIX–XX веках в Инстербурге размещались казармы, судебные учреждения и музей. После Второй мировой войны комплекс сильно пострадал и частично был разобран. Замок находится в Черняховске. Сейчас его благоустройством занимается некоммерческая организация, а на территории проходят экскурсии, выставки и культурные мероприятия. Замок работает для посетителей со среды по воскресенье. Войти на территорию можно, заплатив благотворительный взнос. Это можно сделать по QR-коду, переводом или наличными в специальный ящик. Стоимость: самостоятельный осмотр — 100 рублей. Гостям доступны информационные стенды, аудиогид с исторической справкой, архитектурные макеты замков, детская площадка, а на втором этаже — выставочное пространство. Осмотр внешнего периметра и исторического ландшафта замка в сопровождении гида — 150 рублей. Экскурсия для организованных групп (от 5 человек) с посещением музейной экспозиции — 300 рублей с человека.

Фото: архив «Клопс»

Лабиау Замок Лабиау был основан в 1277–1280 годах на месте прусского поселения. Он контролировал водные пути по реке Дейме и играл важную роль как пограничная крепость Тевтонского ордена. В XV–XVI веках Лабиау неоднократно участвовал в военных конфликтах, а также стал местом важных политических встреч.



В XIX веке замок был перестроен и с тех пор использовался в качестве тюрьмы — в том числе и в советские времена. После её закрытия здание было передано судостроительному заводу «Янтарь». Сейчас за состоянием замка следит некоммерческая организация. Для посещения открыты восточный и западный флигели, где размещены музейные экспозиции. Замок Лабиау открыт по субботам и воскресеньям с 10:30 до 17:00. Экскурсии проходят каждый час с 10:30 до 16:30, они уже включены в стоимость билета. Стоимость: обычный билет — 300 рублей; детский или пенсионный — 200 рублей. Для детей до 7 лет, ветеранов боевых действий и инвалидов I и II групп — бесплатно.

Фото: архив «Клопс»

Прейсиш-Эйлау Строительство замка Прейсиш-Эйлау началось в 1325 году по приказу гроссмейстера Тевтонского ордена Вернера фон Орзельна.



До 1347 года замок был резиденцией орденского управляющего — пфлегера. Самый известный пфлегер Прейсиш-Эйлау — Конрад фон Валленроде, ставший потом Великим магистром Тевтонского ордена.



Во время Второй мировой войны замок существенно не пострадал, но был заброшен после — только часть помещений использовали в качестве складов. Несколько лет назад его решил отремонтировать частный инвестор. В начале июня 2026 года Прейсиш-Эйлау открыли для посетителей. Стоимость: программа «Знакомство с замком» (экскурсия, мини-шоу и осмотр рыцарских шатров) — 700 рублей для взрослых, 500 рублей для детей до 14 лет и льготников; программа «Школа лучника» (стрельба из лука и арбалета) — 500 рублей; программа «Школа оруженосца» (метание копий и топоров) — 500 рублей; «Ремесленная мастерская» (мастер-класс на выбор) — 500 рублей. Дети до 5 лет проходят бесплатно. Посетители с 15 лет считаются взрослыми. Пенсионеры, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды (с одним сопровождающим), многодетные семьи, студенты и ветераны СВО получают льготы, как и жители Багратионовска. Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и труженики тыла имеют право на бесплатное посещение.

Рагнит Крепость Ландесхут, позже переименованная в Рагнит, была возведена в 1289 году. К 1409-му замок перестроили в камне.



С 1825 года в Рагните располагалась тюрьма, а позже — различные суды. После прихода к власти в Германии нацистов в замке содержались узники-антифашисты.



Во время Второй мировой войны здание получило серьёзные повреждения, а в 1976 году во время киносъёмок была взорвана одна из внутренних стен. С 2019 года замок в Немане арендует калининградский бизнесмен, который занимается его возрождением. На территории продолжаются работы, поэтому посещение возможно только в составе экскурсий. Стоимость: взрослый билет — 400 рублей; детский (до 14 лет) — 300 рублей; Детям до 7 лет — бесплатно. Экскурсия проводится при оплате минимум трёх билетов. Замок входит в состав туристического кластера «Тильзит — Рагнит». К нему же относится музей истории рыцарей «Риттербух», «Кёнигсбергская яблочная мануфактура» и сыроварня, которые расположены рядом на улице Победы.

Фото: архив «Клопс»

Нойхаузен Замок Нойхаузен построили в 1297 году на месте разрушенного прусского укрепления. В XIV веке уже каменная крепость стала резиденцией земландского капитула. В последующие столетия замок неоднократно разрушали и перестраивали. Когда Тевтонский орден прекратил своё существование, Нойхаузен стал «охотничьей столицей», а потом принадлежал различным аристократам.



Во время войны замок серьёзно пострадал и был передан Гурьевскому строительно-монтажному управлению. Уже в наши дни Нойхаузен обрёл инвестора, который провёл на территории масштабную реставрацию. В июне прошлого года комплекс открыли для туристов. Замок Нойхаузен находится в Гурьевске, летом он работает каждый день с 10:00 до 20:00. Стоимость: стандартный билет (с экскурсией) — 700 рублей, льготный — 350; стандартный билет (с экскурсией и иммерсивным пространством) — 1 200 рублей, льготный — 600. Льготы предусмотрены для детей до 18 лет, студентов, пенсионеров и инвалидов. Право на бесплатный вход имеют дети до 7 лет и ещё несколько категорий граждан — полный список можно уточнить на сайте замка. Кроме музея, в замке можно посетить ремесленные лавки и рыцарский арсенал с лучным тиром. О концертах и спектаклях, которые проходят в Нойхаузене, рассказывает «Клопс Афиша».

Фото: архив «Клопс»

Тапиау Замок Тапиом (будущий Тапиау) впервые упоминается в 1258 году. Позже магистр Тевтонского ордена повелел заложить каменную крепость — а в конце XIV века её «перенесли» в более удачное место, где замок и находится по сей день. В середине XVI века в Тапиау прошла масштабная реконструкция. В последующие эпохи здесь располагался приют, административные помещения и тюрьма. В замке содержались сначала немецкие, потом советские и российские заключённые. Исправительное учреждение переехало из Тапиау в 2021 году. Благодаря инвесторам замок был отремонтирован, сейчас в нём находится музейный комплекс. Тапиау расположен в Гвардейске. Посетить замок можно в любой день с 10:00 до 18:30. Стоимость: иммерсивный музей «Замок Тапиау — ожившая история»12+ — 1 500 рублей полный билет и 1 200 льготный; экскурсия «История и тайны замка Тапиау»6+ — 800 рублей полный билет и 600 рублей льготный; квест-экскурсия «Проклятие епископа»12+ — 800 рублей; авторская экскурсия «На острие истории»6+ — 1 100 рублей полный билет и 800 рублей льготный. Дополнительно к некоторым экскурсиям можно посетить программы «Зал рыцарской славы»6+ (400 рублей) и «Типография старого замка»6+ (400 рублей). Льготы предназначены для пенсионеров, детей до 18 лет, воинов-интернационалистов и участников боевых действий, жертв аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалидов и их сопровождающих. Подробности лучше уточнять в кассе. В замке также проходят спектакли. Подробности и билеты — на «Клопс Афише».

Фото: сообщество «Замок Тапиау» // «ВКонтакте»

Шаакен Замок Шаакен построили в 1261-1270 годах. Его название связывают с прусским словом, которое переводится как «трава» — это отражает природные особенности территории. В XIV веке замок перестроили в камне, там находилась резиденция одного из высокопоставленных рыцарей-тевтонцев. После секуляризации ордена замок ненадолго оказался в руках восставших крестьян. В последующие годы там располагался суд и земельное управление. В 1711 году в Шаакене останавливался русский царь Пётр I.



После Великой Отечественной войны в замке работал детский дом, а потом — колхозная конюшня. Несколько десятилетий Шаакен был жилым. Сейчас у замка есть арендаторы, которые занимаются развитием музейно-исторического комплекса. Замок находится в посёлке Некрасово, летом он работает каждый день с 10:00 до 18:00. Стоимость: взрослый — 450 рублей; детский — 350 рублей. Для посетителей с билетами предусмотрены экскурсии. Они проводятся со вторника по воскресенье каждый час с 10:00 до 17:00 включительно. На территории работают замковая таверна и сувенирная лавка.

Фото: группа во «ВКонтакте» музейно-исторического комплекса «Замок Шаакен»