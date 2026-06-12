«В Калининграде просто танцую от счастья»: северянка объездила побережье на велосипеде и назвала любимые места

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Ссылка Ольга из Архангельской области предпочитает самостоятельные путешествия, а работа в РЖД помогает «брать новые города». «Клопс» изучил калининградский дневник туристки и расспросил про весенний марафон по региону. Отдых и отпуск у жительницы Плесецка ассоциируется с многочасовыми прогулками, осмотрами достопримечательностей и созерцанием окружающего пространства. Калининградская область, по мнению путешественницы, лучший вариант для воплощения такого замысла.

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Ссылка Ольга из Плесецка. Фото: личный архив героини публикации

Ольга участвует в соревнованиях на разные дистанции, в копилке много наград и призов: «Просто начала бегать, и понравилось. В школе занималась лыжами немного». В Калининградской области туристка вспомнила и велосипед: «Не ездила лет 35, наверное, на двухколёсном транспорте. Думала — всё забыла, но получилось. По такой красоте ехать не устаёшь. Задумалась о покупке дачи для разминок».

Фото: личный архив героини публикации

В Калининград путешественница добиралась «иногда самолётом из Санкт-Петербурга без задержек, быстро и удобно». В следующие поездки — на поезде из Москвы, летала и прямыми рейсами из Архангельска. Дорожку в регион уже протоптала, здесь нашла друзей, к которым периодически присоединяется в автобусных поездках по достопримечательностям. Но всё же самостоятельность в пути — главная задача. На вопрос, каково путешествовать одной, Ольга улыбается: «Не страшно и не скучно. Часто отдыхаю в одиночестве, но всегда знакомлюсь с новыми людьми. В Калининградской области каталась на велике от Зеленоградска до Пионерского и на Куршскую косу, бегала по этой же дорожке, просто гуляла по берегу моря и провожала шикарные балтийские закаты».

Местом проживания с 11 по 18 апреля Ольга выбрала капсульную гостиницу в Зеленоградске. В предыдущей поездке туристка снимала номер в отеле рядом с Верхним озером. Говорит: комфорт — дело десятое, главное — чистота, расположение и открывающиеся возможности для бега по утрам и вечерам.

«В Калининградской области более мягкий климат, но погода переменчива — это же Балтика. Прилетела в апреле: дома ещё холодно, здесь же всё цветёт. Первый раз в анклаве была в октябре, тоже стояла отличная погода. Но всё же дело не в этом. У природы нет плохой погоды, люблю каждый день жизни. Отпуск, солнце, море, закаты — что может быть лучше?»

Фото: личный архив героини публикации

Калининградская область природой и архитектурой напомнила туристке Ригу: «Родственники там жили, мы семьёй каждый год ездили. Когда гуляю по улочкам Калининграда, Зеленоградска, как будто в детство попадаю. Балтика не похожа на другие моря, самая красивая. А если добавить волшебство Филинской бухты, калининградские дороги с «последними солдатами вермахта», исторический комплекс бывшей провинциальной психиатрической больницы Алленберг, Тапиау и многие другие достопримечательности, то даже короткое путешествие сделает человека счастливым».

Особый восторг у Ольги вызвали ночные прогулки по набережной. Девушка фотографировала закаты, наслаждалась морским бризом и общалась с рыбаками.

Фото: личный архив героини публикации

Перечисляя любимые блюда в Калининградской области, путешественница начинает именно с рыбных: «Строганина из пеламиды, бутерброды с солёной сельдью на Куршской косе, шаурма с креветками и мидиями в кафе Зеленоградска, и вообще очень много рыбы. Состязаться по вау-вкусу и оригинальности могут кёнигсбергские клопсы, марципан, цеппелины, литовский холодный борщ, свиная рулька, блюда из тыквы и калининградское пиво».

В соцсетях Ольги фотографии Советска, Гусева, Черняховска, Правдинска... О каждом — краткая историческая справка и комментарии.

Фото: личный архив героини публикации

В плотном графике апрельского отдыха Ольги нашлось время и для творчества. В Зеленоградске на мастер-классе под чутким руководством опытной художницы Евгении Якушкиной туристка создала личный арт-шедевр — «котика, а, скорее всего, кошечку, которую увезла домой на память о прекрасном отпуске».

Фото: Ольги из Плесецка

В путешествиях Ольга скрупулёзно ведёт тетрадь с расходами. За неделю отдыха в Калининградской области вышло порядка 67 тысяч рублей.

Фото: Ольги из Плесецка