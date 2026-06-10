13:16

Пионерский попал в топ-10 направлений для длительного отдыха в июне

  1. Туризм
Автор:

Пионерский попал в десятку российских направлений для длительного отдыха в июне. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ». 

Курортный город попал на седьмое место списка. Туристы приезжают в регион на 9 дней. Сутки брони жилья в Пионерском обходятся в среднем в 3,7 тыс. рублей.

На первом месте курорт Мисхор в Крыму, где средняя продолжительность отдыха в июне 12 дней. На втором месте Саки, а на третьем — Бетта в Краснодарском крае, (11 и 10 дней соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Мисхор, Крым — средняя продолжительность брони жилья составляет 12 ночей;
  2. Саки, Крым — 11 ночей;
  3. Бетта, Краснодарский край — 10 ночей;
  4. Евпатория, Крым — 9 ночей;
  5. Железноводск, Ставропольский край — 9 ночей;
  6. Кучугуры, Краснодарский край — 9 ночей;
  7. Пионерский, Калининградская область — 9 ночей;
  8. Ейск, Краснодарский край — 8 ночей;
  9. Судак, Крым — 8 ночей;
  10. Голубицкая, Краснодарский край — 8 ночей.

Калининград попал в десятку направлений, куда в июне рванут любители отдохнуть в апартаментах.

671
Аналитика
Погода на калининградском побережье 10 июня
Читать