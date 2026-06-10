Пионерский попал в топ-10 направлений для длительного отдыха в июне

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Пионерский попал в десятку российских направлений для длительного отдыха в июне. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Курортный город попал на седьмое место списка. Туристы приезжают в регион на 9 дней. Сутки брони жилья в Пионерском обходятся в среднем в 3,7 тыс. рублей.

На первом месте курорт Мисхор в Крыму, где средняя продолжительность отдыха в июне 12 дней. На втором месте Саки, а на третьем — Бетта в Краснодарском крае, (11 и 10 дней соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом: