В Славске снова заработал бесплатный бассейн с минеральной водой

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Бассейн с минеральной водой в Славске открыт для посещений. Об этом «Клопс» сообщили в администрации муниципалитета.

На объекте подготовили необходимую инфраструктуру — кабинки для переодевания, душевые и провели текущий ремонт. Искупаться можно бесплатно с 9 утра и до 9 вечера.