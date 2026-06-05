Курорты Калининградской области попали в десятку малых городов России, популярных для отдыха летом. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».
В список включили Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский. Первый занимает четвёртое место, второй — шестое. Пионерский замыкает топ-10.
Лидером рейтинга стала Алушта , за которой 33% всех летних бронирований в малых городах. На втором месте Судак, а на третьем — Алупка (24% и 6% соответственно).
Самые популярные малые города для отдыха летом:
- Алушта, Крым — средняя продолжительность поездки составляет 8 ночей;
- Судак, Крым — 8 ночей;
- Алупка, Крым — 8 ночей;
- Зеленоградск, Калининградская область — 6 ночей;
- Саки, Крым — 8 ночей;
- Светлогорск, Калининградская область — 7 ночей;
- Соль-Илецк, Оренбургская область — 5 ночей;
- Осташков, Тверская область — 5 ночей;
- Щелкино, Крым — 7 ночей;
- Пионерский, Калининградская область — 7 ночей.
Жители Калининградской области уже готовятся к летним поездкам: 71% не исключают путешествий в ближайшие полгода, а 16% уже забронировали отдых.