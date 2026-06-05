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Курорты Калининградской области попали в десятку малых городов России, популярных для отдыха летом. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

В список включили Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский. Первый занимает четвёртое место, второй — шестое. Пионерский замыкает топ-10.

Лидером рейтинга стала Алушта , за которой 33% всех летних бронирований в малых городах. На втором месте Судак, а на третьем — Алупка (24% и 6% соответственно).

Самые популярные малые города для отдыха летом: