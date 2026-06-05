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Курорты Калининградской области попали в десятку малых городов России, популярных для отдыха летом

  1. Туризм
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Курорты Калининградской области попали в десятку малых городов России, популярных для отдыха летом. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

В список включили Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский. Первый занимает четвёртое место, второй — шестое. Пионерский замыкает топ-10.

Лидером рейтинга стала Алушта , за которой 33% всех летних бронирований в малых городах. На втором месте Судак, а на третьем — Алупка (24% и 6% соответственно).

Самые популярные малые города для отдыха летом:

  1. Алушта, Крым — средняя продолжительность поездки составляет 8 ночей;
  2. Судак, Крым — 8 ночей;
  3. Алупка, Крым — 8 ночей;
  4. Зеленоградск, Калининградская область — 6 ночей;
  5. Саки, Крым — 8 ночей;
  6. Светлогорск, Калининградская область — 7 ночей;
  7. Соль-Илецк, Оренбургская область — 5 ночей;
  8. Осташков, Тверская область — 5 ночей;
  9. Щелкино, Крым — 7 ночей;
  10. Пионерский, Калининградская область — 7 ночей.

Жители Калининградской области уже готовятся к летним поездкам: 71% не исключают путешествий в ближайшие полгода, а 16% уже забронировали отдых.

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Аналитика