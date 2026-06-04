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Калининград попал в десятку направлений, куда в июне рванут любители отдохнуть в апартаментах

  1. Туризм
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Калининград попал в десятку российских направлений, популярных для отдыха в апартаментах в июне. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ». 

Областной центр попал на шестое место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,8 тыс. рублей.

На первом месте оказался Санкт-Петербург c 14% бронирований в апартаментах. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва (7% и 5% соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность брони жилья составляет 5 ночей;
  2. Сочи, Краснодарский край — 8 ночей;
  3. Москва, Московская область — 4 ночи;
  4. Казань, Татарстан — 4 ночи;
  5. Ялта, Крым — 9 ночей;
  6. Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
  7. Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
  8. Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
  9. Геленджик, Краснодарский край — 8 ночей;
  10. Евпатория, Крым — 10 ночей.

Калининград попал в десятку направлений, популярных для игнорирующих море туристов.

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