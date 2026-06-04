Калининград попал в десятку направлений, куда в июне рванут любители отдохнуть в апартаментах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининград попал в десятку российских направлений, популярных для отдыха в апартаментах в июне. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр попал на шестое место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,8 тыс. рублей.

На первом месте оказался Санкт-Петербург c 14% бронирований в апартаментах. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва (7% и 5% соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом: