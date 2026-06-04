Калининград попал в десятку направлений, куда в июне рванут любители отдохнуть в апартаментах

Калининград попал в десятку российских направлений, популярных для отдыха в апартаментах в июне. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».
Областной центр попал на шестое место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,8 тыс. рублей.
На первом месте оказался Санкт-Петербург c 14% бронирований в апартаментах. На втором месте Сочи, а на третьем — Москва (7% и 5% соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Санкт-Петербург, Ленинградская область — средняя продолжительность брони жилья составляет 5 ночей;
- Сочи, Краснодарский край — 8 ночей;
- Москва, Московская область — 4 ночи;
- Казань, Татарстан — 4 ночи;
- Ялта, Крым — 9 ночей;
- Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
- Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
- Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
- Геленджик, Краснодарский край — 8 ночей;
- Евпатория, Крым — 10 ночей.
Калининград попал в десятку направлений, популярных для игнорирующих море туристов.