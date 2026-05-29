Все фонтанчики на пляже запитаны: в Янтарном пообещали исправить недочёты прошлого года

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В Янтарном пообещали, что к началу сезона на пляжах будут функционировать все питьевые фонтанчики и туалеты, на плохую работу которых отдыхающие жаловались в прошлом году. Об этом сообщила глава администрации Ирина Гракова во время рабочего выезда главы минкультуризма Андрея Ермака на пляжи в четверг, 28 мая.

«Туалеты все открыты, души работают, фонтанчики запитаны, можете проверить», — заверила Гракова.

Андрей Ермак добавил, что в сезон «в моменте могут быть разные недочёты, но в процессе сотрудники пляжей готовы их оперативно устранять».