17:16

Все фонтанчики на пляже запитаны: в Янтарном пообещали исправить недочёты прошлого года

  1. Туризм
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В Янтарном пообещали, что к началу сезона на пляжах будут функционировать все питьевые фонтанчики и туалеты, на плохую работу которых  отдыхающие жаловались в прошлом году. Об этом сообщила глава администрации Ирина Гракова во время рабочего выезда главы минкультуризма Андрея Ермака на пляжи в четверг, 28 мая. 

«Туалеты все открыты, души работают, фонтанчики запитаны, можете проверить», — заверила Гракова. 

Андрей Ермак добавил, что в сезон «в моменте могут быть разные недочёты, но в процессе сотрудники пляжей готовы их оперативно устранять». 

В прошлом году VIP-беседку можно было снять за 5 000 рублей, а отдохнуть на стуле — за 500.

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