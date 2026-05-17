Молодые туристы из Минска оценили калининградские деликатесы и рассказали, где пережидали непогоду

Поездка на Балтику стала подарком мужу Роману на 30-летие. Отдых был нужен и маме Кате, которая уже два с половиной года сидит с сынишкой в декрете. О таком путешествии супруги мечтали давно, однажды даже почти купили билеты на самолёт до Калининграда, но не сложилось. Звёзды сошлись только весной 2026 года.

Все семь лет брака супруги стараются минимум раз в год вместе выбираться в новый город или страну, и много уже посмотрели: Россия, Армения, Грузия, Европа, в прошлом году посетили Китай. Обычно место отдыха выбирает Екатерина и чаще — пляжный отдых на море. В этот раз прислушалась к пожеланиям мужа, который говорил о фортах и средневековых замках.

Сынишку в этот раз оставили с бабушкой в Минске, но к концу поездки супруги пожалели, что поехали в отпуск без ребёнка. Теперь строят планы на следующее путешествие на Балтику втроём.

Недельный отпуск пришёлся на праздничные дни с 1 по 9 мая. Семья снимала апартаменты в центре Калининграда недалеко от острова Канта и Музея Мирового океана. Гости узнали, что хозяйка квартиры — землячка, привезли в подарок колбасу, в ответ обнаружили при заселении калининградскую селёдку в вакууме.

Катя оплатила ещё в Минске обзорную экскурсию по Калининграду. Турфирму выбирала по отзывам, ценам и набору предложенных для посещения достопримечательностей. В дальнейшем много гуляли сами.

Топ мест и прогулок

1. Море

«Больше всего понравились курортные города именно своей неспешностью и отсутствием большого автомобильного трафика».

Во время забронированной автобусной поездки в Светлогорск гостям повезло с погодой. Солнечный день позволил насладиться длительной прогулкой по улочкам и набережной, порадовал удачным уловом — Катя нашла желанные кусочки янтаря.

Мужу Роману больше понравился Зеленоградск. Впечатления не подпортил даже сильный дождь, от которого туристы прятались в музеях и кафе.

«Мы любим исторические места, постройки, плюсом здесь море рядом. Было бы хорошо вернуться в летний сезон с ребёнком. Если будет возможность — поплавать», — поделилась Катя.

В Янтарном минчане удивились размерам производства: думали, что масштабы будут побольше. В маленькой мастерской работали четыре женщины. Они рассказали туристам, как отличить подделку, показали, как обрабатывается янтарь.