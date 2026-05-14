Ермак назвал «надуманной темой» разговоры об избытке туристов в Калининградской области

Разговоры о том, что Калининградская область страдает от избытка туристов, искусственно разгоняются в соцсетях. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 14 мая.

По словам главы минкульттуризма, представители гостиничного бизнеса, напротив, жалуются на недостаточное количество отдыхающих.

«На мой взгляд, перенаселённость региона туристами — это надуманная и искусственно подогретая тема в соцсетях. Большинство регионов и стран борется за туристов, потому что эта сфера провоцирует развитие других отраслей. И ретейл, и строительство, и страховка, транспорт и много-много всего», — сказал министр.

Ермак подчеркнул, что региональные власти не ставят задачу постоянно наращивать количество гостей. По его словам, для экономики важнее, чтобы туристы больше тратили и путешествовали не только по Калининграду и побережью.

«Нам важно сбалансировать турпотоки, перераспределить их с побережья и Калининграда на восток области. И это задача, которую мы решаем. Если вы вспомните, десять лет назад о востоке никто не говорил, сейчас каждая турфирма возит туда людей. Появились интересные объекты для показа, разные программы, включая гастрономические туры», — добавил Ермак.