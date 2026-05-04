Андрей Ермак пригласил калининградцев слетать в Тюмень

Власти Калининградской области рассчитывают, что авиарейс в Тюмень будет заполнен в обе стороны. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, выступая на оперативном совещании областного правительства.

Как рассказал глава ведомства, с 2026 года началось авиасообщение по маршруту Калининград — Тюмень.

«Это направление, которое может быть интересным не только жителям Тюмени, которые приедут к нам в гости, но и для калининградцев, — подчеркнул Андрей Ермак. — Потому что там, действительно, очень интересное туристическое предложение. Это и культурно-познавательный туризм, если брать Тобольск, например, или тот же самый город Тюмень, те же самые термальные источники. Поэтому мы рассчитываем, что заполняемость рейса Калининград — Тюмень будет в обе стороны достаточной для того, чтобы этот рейс сохранялся».