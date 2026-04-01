Калининград вошёл в список доступных направлений для отдыха на море в майские праздники

Калининград оказался в числе российских городов, где можно отдохнуть у моря в майские праздники с бюджетом до 100 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Эксперты изучили предложения с заездами с 29 апреля по 3 мая. По их данным, минимальная стоимость поездки в Калининград составляет около 83,1 тысячи рублей на двоих с учётом перелёта и проживания.

В список доступных направлений также вошли Сочи, Дербент и Мурманск. Самым бюджетным вариантом оказался Сочи — от 65 тысяч рублей на двоих за неделю с завтраками. Самым дорогим среди этих направлений стал Дербент — от 85,5 тысячи рублей.

Как отметили в АТОР, туристы с более высоким бюджетом — до 150 тысяч рублей — могут рассмотреть и другие курорты, включая Крым, Анапу и Геленджик.