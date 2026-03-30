Где туристов встречают лучше всего: опубликован рейтинг самых вежливых стран

Япония стала лидером рейтинга самых вежливых стран мира. Об этом сообщает компания Remitly, составившая список по итогам международного опроса.

В исследовании участвовали 4 600 человек из 26 стран. Людей спрашивали о личном опыте общения с местными жителями и о том, насколько радушным им показался приём во время поездок. Японию назвали самой вежливой 35,15% респондентов. На втором месте оказалась Канада с результатом 13,5%, на третьем — Великобритания, набравшая 6,23%. В первую пятёрку также вошли Китай и Германия.

Следом в списке расположились Филиппины, Швеция, Дания, Финляндия и ЮАР. Во вторую часть рейтинга попали Австралия и Швейцария, США, Индия, Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Нидерланды, Таиланд и Франция, Бразилия, Испания, Бельгия, Италия и Австрия. Россия в исследовании не участвовала.

Авторы опроса решили проверить и то, как жители разных стран оценивают собственную вежливость. Для этого респондентов попросили поразмышлять о своём поведении и ответить, считают ли они себя уважительными по отношению к незнакомцам.

Результаты в этом разделе заметно разошлись с основным рейтингом. Япония, которую во всём мире назвали самой гостеприимной страной, сама себе отвела место почти в самом конце списка. Аналитики предположили, что такая скромность может быть связана с культурой сдержанности и смирения.

Лидером по самооценке стала Бразилия, набравшая 9,46 балла из 10. Следом идёт Чили, а тройку замыкает Индия. Самый низкий результат показала Польша, но разрыв между первым и последним местом оказался меньше одного балла, так что в целом жители разных стран считают себя довольно вежливыми.