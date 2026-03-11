Калининград попал в десятку популярных направлений для длительных поездок в марте

Калининград попал в десятку популярных российских направлений для длительных поездок в марте. Об этом сообщают аналитики «Твил.ру».

Столица региона оказалась на десятом месте списка. В среднем в регионе проводят пять дней. Аренда жилья обходится примерно 4,2 тыс. рублей за сутки.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Чегет, Кабардино-Балкария — средняя продолжительность поездки составляет 10 ночей;
  2. Железноводск, Ставропольский край — 9 ночей;
  3. Терскол, Кабардино-Балкария — 8 ночей;
  4. Манжерок, Алтай — 6 ночей;
  5. Ессентуки, Ставропольский край — 6 ночей;
  6. Кировск, Мурманская область — 6 ночей;
  7. Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей;
  8. Евпатория, Крым — 6 ночей;
  9. Алушта, Крым — 5 ночей;
  10. Калининград, Калининградская область — 5 ночей.

Курорты Калининградской области ранее вошли в топ направлений для осенних путешествий.

