Калининградская область почти вдвое нарастила долю в продажах туров по России

Калининградская область заметно укрепила позиции на рынке внутреннего туризма и вошла в число самых популярных направлений для поездок по стране в марте. Об этом со ссылкой на данные бронирований агрегатора «Слетать.ру» пишет АТОР в воскресенье, 8 марта.

Доля региона в продажах туров по России выросла за год с 3,4% до 7,9%. Калининградская область оказалась в числе направлений, которые сильнее всего прибавили в межсезонье. Вместе с ней спрос вырос на Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Крым и горнолыжные курорты.

Аналитики отмечают, что в марте 2026 года на рынке внутреннего организованного туризма наметилась заметная перестройка спроса. Доля Краснодарского края, который прежде был безусловным лидером, за год сократилась с 60,7% до 21,5%. Путешественники стали чаще выбирать экскурсионные, оздоровительные и городские направления.

За последние 12 месяцев стоимость комплексной путёвки с перелётами внутри страны выросла на 6,5% и составила 75 тысяч рублей. Вместе с этим число предложений, в стоимость которых заложены авиабилеты, увеличилось от 46,9% до 67,4% — в 2026-м туристы чаще выбирают варианты отдыха с продуманной логистикой.

Снижение интереса к Краснодарскому краю эксперты объясняют ростом цен, изменением предпочтений туристов и более активным интересом к зарубежным направлениям с тёплым морем. В марте основную часть бронирований по этому региону традиционно составляет Сочи.