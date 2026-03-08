На 44-ю годовщину брака муж подарил жене и её подругам поездку в Калининград: как слабый пол задаёт тренды в туризме

«Женщин — 60%, остальные — мужчины», — такую статистику привёл министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, рассказывая о том, какие гости приезжают в Калининградскую область. Накануне 8 Марта «Клопс» поговорил с «отчаянными путешественницами» и экскурсоводами про гендерный перекос в профессии и жажде ярких эмоций.
Кого больше донимает зуд путешественника: мнение гидов
Андрей: «Наблюдаю такое соотношение на экскурсиях: примерно семь-восемь женщин и один мужик. Спрашиваешь: «Почему?» — «Да-а, дома остался, выполняет мужскую работу: лежит на диване, пьёт пиво, смотрит телевизор». Ну а те немногие, кто приехал с мужьями: "Рядом, я сказала!"»
Инна: «Часто за активно путешествующими женщинами стоят мужчины, которые этот отдых спонсируют. Бывает, богатый брат или сват оплачивает экскурсии всем подружкам. Была у меня такая пара дамочек 70+. Так вот, на годовщину свадьбы, кажется, 44 года, муж одной выступил спонсором поездки в Калининградскую область.
Вот они были отчаянные туристки, отрывались по полной: рестораны, авантюры, развлечения и много организованных туров.
Показывали фото и говорили: «Наш щедрый совместный муж». Туризм всё-таки дорогое мероприятие, а в нашей стране традиционно сильный пол больше зарабатывает, поэтому почти за каждой туристкой стоит мужчина с кошельком».
Сергей: «Статистику не вёл, но если группы небольшие, то чаще покупают туры девушки, в парах — наверное, 50 на 50. Но скорее всего платит именно глава семьи».
Александр: «Мужчины с детства исследователи, многое в жизни на ощупь и прочность уже проверили. У женщин же интерес к движению просыпается значительно позже, сначала осторожничают. Но зато любопытство у многих остаётся на всю жизнь.
Путешествуют чаще и мужиков за собой тянут. А те сопротивляются: поесть бы и отоспаться.
Заметил, что у активных родительниц и дети вперёд бегут, в каждый уголок пробираются, слушают внимательно, если чадам телефон в руки не дают».
Жанна: «Люблю работать с женщинами — мой контингент. Интересуются культурой, искусством, гастрономией, несомненно, янтарём. Как паровозик, везут за собой мужа, семью — как правило, выступают заказчиками отдыха. Хотят заранее знать все условия: какая будет дорога, что увидят, где запланированы санитарные остановки, состоится обед. В планах на маршруте обязательно мужа порадовать деликатесами и про пиво не забыть, а детей удивить.
Чисто женские компании часто балансируют между познавательным отдыхом и релаксом.
Гостьи досконально исследуют продукцию гастрономии, начиная от угря и марципана до кондитерских изделий, спрашивают про уровень жизни в Калининградской области, состояние здравоохранения и возможности образовательных учреждений. Такие дотошные туристки часто становятся новыми жительницами региона. Более того, у меня есть коллеги, которые после переезда стали отличными экскурсоводами, так наша область влюбляет и погружает в себя».
Максим: «Совсем свежий случай: интерес туристок подогревался рассказом, а мужской половины — коньячком, только тогда стали более коммуникабельными. Есть момент на маршруте — предлагаю гостям прикоснуться к стене замка Инстербург и загадать желание. Слабый пол так и делает, а их спутники насмешливо говорят: «трогай-трогай, всё равно исполнение желаний зависит от меня...»
Проверено опытным путём: самые активные туристы — женщины из категории 40+, и чем старше, тем более любознательные».
Светлана Колбанёва: «Не люблю обобщать, тем более по гендерным признакам. Думаю, просто сейчас у нас первые поколения женщин, которые готовы тратить деньги на себя и самостоятельно распоряжаться свободным временем. Больше путешествуют дамы среднего и старшего возраста, потому что обрели финансовую независимость».
Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова: «Действительно, у женщин больше тяга к знаниям, постижению чего-то нового, красивым локациям и фотографиям.
Частенько на экскурсии встречаются пары, когда муж обречённо говорит: «Да, только ради жены согласился».
Женщины часто занимают в этом плане главенствующее положение, особенно из возрастной категории постарше. На пенсии многие накапливают средства и едут за эмоциями. Тянут, конечно, тянут за собой спутников в культурно-познавательный туризм. Мужчины чаще предпочитают не напрягаться — «потюленить» или рыбу половить. Но справедливости ради: разные туристы встречаются, многие и кайтингом занимаются, и сапы спрашивают.
Кого в профессии больше?
Гид Александр: «Экскурсовод — не самая тяжёлая профессия для женщин. Язык у них лучше подвешен. Если большинству мужчин и одной тысячи слов в день хватит, то прекрасная половина легко наговаривает и до пяти тысяч. Такая словесная лёгкость в работе только на руку».
Светлана Колбанёва: «Ну да, согласна, это более женская профессия. Надо много ходить и говорить с людьми, постоянно подстраиваться. Мужчины в турбизнесе — чаще водители, руководители и владельцы фирм...»
Ольга: «У нас женщины почти везде доминируют. Более активные, не такие ленивые и инертные, как мужчины.
Нам надо кормить и поднимать детей, поэтому быстро подстраиваемся под меняющийся рынок профессий.
Где можно делать деньги, туда и идём. Хотя знаю нескольких прекрасных мужчин, которые прекрасно зарабатывают, и туристы от них в восторге».
Президент гильдии туризма Ирина Орлова: «Меняется в целом сфера: раньше были большие экскурсионные группы, сейчас в связи с развитием индивидуального туризма в профессию пришло больше парней и мужчин-гидов. Тем не менее женщины прекрасно представляют наш регион, многие проводят экскурсии за рулём личных автомобилей, несколько девушек в туркомпаниях трудятся даже водителями на автобусах».
Экскурсовод Валентина Овчинникова: «Если речь идёт о благоустроенном туризме, заметное преимущество у слабого пола. Мужчины же лидируют в активных видах: пешие походы, сплавы, трекинги, велотуры, альпинизм и так далее. В общем-то, не зря частушка появилась:
«Я стою у ресторана.
Замуж поздно. Сдохнуть рано.
Не пойти ли в турпоход.
Может, кто и подберёт»
Активные турпоездки действительно часто браками заканчиваются».
Член правления Ассоциации профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков Владимир Смирнов напомнил: в советские годы это всегда была вторая профессия, а работа — сезонная: «Для обучающих курсов требовалось высшее образование, на летние месяцы привлекали по совместительству. Поэтому экскурсии водили чаще всего педагоги — филологи и историки, получали корочки и трудились в отпускное время.
Кто были мужчины, в это время работающие с туристами? Калининградские писатели, серьёзные краеведы и учёные.
Тогда направление подработки было не очень популярное и денежное. В 90-е и нулевые годы экскурсоводов никто не обучал, они не нужны были. Остатки старой советской гвардии удовлетворяли небольшой туристический спрос. Сейчас, скажем так, в нашем российском обществе с гендерными разделениями на мужскую и женскую работу, наверное, экскурсовод считается неявной профессией для сильного пола. И по курсам подготовки видим: девочек больше, наверное, мальчики на публике менее артистичны и более молчаливы. Девочки же всегда рассказчицы».
Мнение тех, кто легко собирается в дорогу
Ольга, туристка из Санкт-Петербурга: «В последнее время появился тренд: девочки путешествуют своей компанией. Не всегда это близкие подруги, могут быть люди из одной сферы деятельности или сборные туры по переписке. К примеру, есть давняя мечта поехать в Грузию, но в твоём окружении нет желающих, а в других городах есть. Планируете совместный отдых. Встречаетесь в Москве или Минске, покупаете экскурсии и потом возвращаетесь по домам».
Елена, туристка из Минска: «Для меня и моих подруг путешествие — маленькое приключение, праздник, возможность перезагрузиться и поймать дзен.
Раньше процесс отдыха был более утомительным: долго уламывала мужа, всё сама организовывала и продумывала.
Потом на отдыхе терпела нытьё на тему «зачем нам туда ехать, что мы там забыли или не знали?» Теперь муж с сыном отправляются на охоту и рыбалку, отдыхают от женщин, мы же с дочерью — по новым городам, музеям, театрам и магазинам. Мир и лад в семье».
Екатерина, туристка из Ломоносова: «Мы всегда знаем, куда идти. Если заблудимся, найдём карту, легко обратимся к прохожим.
Дамы точно внимательнее к деталям, мимо которых мужчина часто пройдёт.
Наши фотографии получаются гораздо живописнее мужских селфи. С кем лучше гулять по новым маршрутам? Из личного опыта — 2:1 в пользу мужчин-профессионалов. Были вне конкуренции. Не знаю, уломаем ли нашего папу: вчера с дочкой обрабатывали, подводили к мысли о летней семейной поездке в Калининград, но в процессе общения поняли, что ездить «чисто девочками» проще — легче, свободнее и менее запарно».
