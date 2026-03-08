На 44-ю годовщину брака муж подарил жене и её подругам поездку в Калининград: как слабый пол задаёт тренды в туризме

Кого больше донимает зуд путешественника: мнение гидов

Андрей: «Наблюдаю такое соотношение на экскурсиях: примерно семь-восемь женщин и один мужик. Спрашиваешь: «Почему?» — «Да-а, дома остался, выполняет мужскую работу: лежит на диване, пьёт пиво, смотрит телевизор». Ну а те немногие, кто приехал с мужьями: "Рядом, я сказала!"»

Инна: «Часто за активно путешествующими женщинами стоят мужчины, которые этот отдых спонсируют. Бывает, богатый брат или сват оплачивает экскурсии всем подружкам. Была у меня такая пара дамочек 70+. Так вот, на годовщину свадьбы, кажется, 44 года, муж одной выступил спонсором поездки в Калининградскую область.

Вот они были отчаянные туристки, отрывались по полной: рестораны, авантюры, развлечения и много организованных туров.

Показывали фото и говорили: «Наш щедрый совместный муж». Туризм всё-таки дорогое мероприятие, а в нашей стране традиционно сильный пол больше зарабатывает, поэтому почти за каждой туристкой стоит мужчина с кошельком».

Сергей: «Статистику не вёл, но если группы небольшие, то чаще покупают туры девушки, в парах — наверное, 50 на 50. Но скорее всего платит именно глава семьи».

Александр: «Мужчины с детства исследователи, многое в жизни на ощупь и прочность уже проверили. У женщин же интерес к движению просыпается значительно позже, сначала осторожничают. Но зато любопытство у многих остаётся на всю жизнь.

Путешествуют чаще и мужиков за собой тянут. А те сопротивляются: поесть бы и отоспаться.

Заметил, что у активных родительниц и дети вперёд бегут, в каждый уголок пробираются, слушают внимательно, если чадам телефон в руки не дают».

Жанна: «Люблю работать с женщинами — мой контингент. Интересуются культурой, искусством, гастрономией, несомненно, янтарём. Как паровозик, везут за собой мужа, семью — как правило, выступают заказчиками отдыха. Хотят заранее знать все условия: какая будет дорога, что увидят, где запланированы санитарные остановки, состоится обед. В планах на маршруте обязательно мужа порадовать деликатесами и про пиво не забыть, а детей удивить.

Чисто женские компании часто балансируют между познавательным отдыхом и релаксом.

Гостьи досконально исследуют продукцию гастрономии, начиная от угря и марципана до кондитерских изделий, спрашивают про уровень жизни в Калининградской области, состояние здравоохранения и возможности образовательных учреждений. Такие дотошные туристки часто становятся новыми жительницами региона. Более того, у меня есть коллеги, которые после переезда стали отличными экскурсоводами, так наша область влюбляет и погружает в себя».