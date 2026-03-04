Калининградская область вошла в топ-5 регионов для автотуризма по итогам зимы

Калининградская область заняла пятое место в рейтинге регионов по популярности автотуризма по итогам зимы. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Авито Авто» и «Авито Путешествия», опубликованные в среду, 4 марта.

Самым востребованным направлением стал Краснодарский край — его выбирают благодаря сочетанию горнолыжных курортов и мягкого климата Черноморского побережья. На втором месте, как и год назад, — Москва и Московская область. В первую пятёрку также вошли Ставропольский край (плюс две позиции за год), Санкт-Петербург и Ленинградская область (без изменений) и Калининградская область, которая за год опустилась на две строчки.

В Калининградской области доля туристов среди всех арендаторов автомобилей составила 56%. Такой же показатель зафиксирован в Краснодарском крае. Выше всего он оказался в Ставропольском крае — 72%, а также в Мурманской области — 65%. Меньше всего туристов среди арендаторов авто — в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, где их доля составляет чуть более четверти.

Эксперты отмечают, что наличие автомобиля позволяет путешественникам свободнее планировать маршруты и выбирать загородный отдых. Этой зимой в десяти самых популярных для автопоездок регионах россияне забронировали на 12% больше домов, дач, коттеджей и таунхаусов, чем годом ранее. В Калининградской области число бронирований загородного жилья выросло на 3% по сравнению с прошлой зимой.

Самую заметную динамику показали Мурманская область (плюс 33% год к году), Московская область (плюс 17%), а также Дагестан и Ленинградская область — по 11% в каждом регионе.