Туристы, приезжающие в Калининградскую область, стали старше и состоятельнее — власти

Средний возраст туристов, приезжающих в Калининградскую область, увеличился за год на три года, а их доходы заметно выросли. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, его цитирует ТАСС.

«Интересные показатели прошлого года [мы] тоже проанализировали: к нам едет примерно 40% мужчин и 60% женщин, и увеличился возраст. Если в 2024 году к нам приезжали люди где-то в среднем 40 лет, то сейчас 43 года, но зато увеличилась их зарплата, то есть это люди более богатые», — заявил глава министерства.

Изменилась и финансовая картина: средняя зарплата туристов выросла с 94 тысяч рублей в 2024-м до 118 тысяч рублей в 2025 году. «Можно сказать, приезжает чуть более взрослый турист, но и чуть более обеспеченный», — подытожил Ермак.