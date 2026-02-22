Что посмотреть за один день в Калининградской области, часть 1: «метки грешников», мощная мельница и бобёр во дворике

ВКонтакте

Телеграм

Знаете ли вы, что за один день в Калининградской области можно посетить несколько средневековых городов? Фридланд, Гердауэн, Велау и Тапиау — эти и другие населённые пункты с середины XIII века основали рыцари Тевтонского ордена. Составить маршрут путешествия из Калининграда «Клопс» помог экскурсовод и фотограф Сергей Привалов. Публикуем первую его часть.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Сергей Привалов. Фото: личный архив

1. Кирха Борхерсдорфа, посёлок Зеленополье Первое упоминание кирхи Борхерсдорфа встречается в документах Тевтонского ордена 1481 года, позднее сооружение перестраивали и реставрировали. Особенно необычно на красном кирпиче смотрится голубая мозаика. «Туристы воспринимают сеятеля как работу советского периода. Но установили мозаику и мемориальную плиту с именами погибших прихожан после Первой мировой войны. Мозаичное панно обыгрывает притчу о сеятеле из Евангелия: крестьянин засевает поля сражений. Про такие объекты говорят: красивые руины, надо сохранять и консервировать, благоустраивать территорию, но не достраивать. Вот такая эстетика... Калининградское волонтёрское движение «Хранители руин» взяло на себя эту заботу», — рассказал Сергей.

Кирха Борхерсдорфа. Фото: архив Сергея Привалова

2. Мельница Ундервангена, посёлок Чехово Двигаясь к Правдинску, обратите внимание на это здание, построенное немецким зодчим Максом Шёнвальдом в 1916 году на месте старой орденской водяной мельницы. Об этом информирует памятная доска на стене. Сергей рассказал: после Первой мировой войны в Восточную Пруссию пригласили почти 500 специалистов для строительства новых образцовых сооружений. Мельница — один из примеров. Говорят, внутри сохранилось даже часть оборудования. Увы, здание пустует и разрушается.

Фото: Сергей Привалов

3. Кирха Фридланда, Правдинск Это уникальный памятник архитектуры XIV века, средневековая орденская готика. Здание на третьем месте по высоте среди всех действующих церквей Калининградской области. На первом — собор Христа Спасителя на площади Победы, затем идёт храм Архангела Михаила в Черняховске — бывшая реформатская кирха, а затем — Свято-Георгиевский храм в Правдинске.

Фото: из архива Сергея Привалова

Гостей привлекает невероятно красивый звёздный свод храма и возможность подняться на колокольню. «Людям, склонным к клаустрофобии, надо понимать: придётся пройти несколько десятков метров по винтовой лестнице и тесным коридорам. Сравните себя с человеком Средневековья: высокими тогда считались люди ростом около 170 сантиметров. Мне с моими 185-ю там нелегко разойтись с другими», — улыбается Сергей. Экскурсоводы показывают туристам элементы средневекового инженерного чуда: балки внутри башни, которые служат для распределения нагрузки, и конструкции под крышей собраны без гвоздей при помощи деревянных чопиков. Те, кто поднялся на высоту более 60 метров, могут представить, как со смотровой площадке офицеры корректировали ход Фридландского сражения в июне 1807 года. Интересно обойти здание и рассмотреть детали, к примеру, так называемые «метки грешников» — выбоины в кладке на уровне человеческого роста. Они появились не позднее XVI века, и относительно их происхождения есть несколько версий. По одной из них, в стены колотили древками копий стоявшие под стенами солдаты. Другая гласит, что грешников не пускали в храм и они молились снаружи и ковыряли кирпич. Есть и простые варианты: отметины — это следы от пуль. «Мне нравится такая легенда: в Средневековье больному старались дать частичку какого-то святого места. Возможно, сюда приходили и выковыривали из кирпича крошку, потом делали порошок для лечения», — рассказал экскурсовод.

4. Дубовая аллея по пути в Железнодорожный Наиболее полные инструкции по обустройству зелёных коридоров содержал указ Фридриха Великого от 1764 года. «Чётко регламентировали ширину дорог, породы деревьев. Чаще высаживали ясень, дуб, клён, граб, липы или иные деревья, рассказал Сергей. — Это были почтовые маршруты и дороги государственного значения, включая военные. Почти все построенные в XIX веке дороги обсаживались деревьями. Такая дубовая аллея просматривается от Правдинска в сторону Железнодорожного».

Фото: архив Сергея Привалова

«Охрана прусских придорожных аллей была очень серьёзной: если кто-то спилил дерево, следовало суровое наказание», — продолжил рассказ гид.

5. Отреставрированные кварталы Железнодорожного Впервые населённый пункт Гердауэн упоминается в исторических документах 1251 года. Своё название получил от одноимённого замка. Интересный ландшафт, историческая застройка, мельница, кирха, живописное озеро и единственный в России город-театр — всё это привлекает калининградцев и гостей. Во время Первой мировой войны Гердауэн на 70% был разрушен, затем заново отстроен коллективом архитекторов под руководством Хайнца Штоффрегена.

Фото: архив Сергея Привалова

«К своей задаче профессионалы подошли основательно: не стали восстанавливать повреждённые сооружения в стиле модного функционализма, а построили новые «средневековые» кварталы, — продолжил эксперт. — За основу, в частности, взяли Голдап, улицы Будапешта и Берлина». С 2017 года посёлок преобразился и стал подобием европейского городка. Экскурсовод посоветовал самостоятельным путешественникам посмотреть мурал на стене дома, найти синего кота — хаусмарку на улице Больничной, скульптуру бобра в одном из двориков. «Туристам рассказываем, что в Средневековье папа римский по просьбе в рыцарей признал бобра рыбой из-за необходимости обойти церковные запреты на мясо в постные дни, — говорит Сергей. — Ещё один факт касается плавучего острова — местной достопримечательности, скопища травы, веток и мха, которое плавало по озеру. По утверждениям местных жителей, там могли пастись до 100 голов скота. В начале XVIII века даже была написана научная диссертация на эту тему в университете Кёнигсберга. Местные жители, когда остров прибивало к берегу, пытались закрепить его и тем самым увеличить площадь участка. Позднее плавун распался, но его можно отыскать на той самой карте-мурале средневекового Гердауэна».

6. Шлюзы Мазурского канала Уникальные технические объекты строили более 20 лет. Начали ещё до Первой мировой войны, но запустить так и не успели. Канал не работал ни одного дня по своему прямому назначению. Его длина — 50 км, он берёт начало с Мазурских озёр на территории Польши. Шлюз №5 в посёлке Озерки, построенный в конце 1930-х годов, поражает своими размерами. Здесь прыгают роуп-джамперы. Рядом со шлюзом №1 в бывшем доме для смотрителя в посёлке Дружба есть атмосферный музей.

Фото: архив Сергея Привалова и Алёны Михайловой