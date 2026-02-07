Психолог назвал топ-10 нетипичных туристических мест в Калининградской области, подходящих для перезагрузки (фото)

ВКонтакте

Ссылка Любое, даже короткое путешествие — возможность выбраться из рутины, перебороть навалившуюся апатию или скуку. Для эмоциональной перезагрузки не всегда следует покупать дорогой тур и лететь на другой материк. психолог Аркадий Жердев помог «Клопс» составить список мест в Калининградской области, где хорошо думается и легче находятся ответы на внутренние вопросы.

10 лет работы по специальности помогли калининградцу понять: первоначальные ожидания от профессии оправдались. «В семье я стал первым, кто рискнул погрузиться в бескрайний мир человеческих взаимоотношений и внутренних противоречий. Ни разу не пожалел об этом. Получив образование психолога, научился работать со своими ожиданиями. Это трудная профессия, требующая умения восстанавливаться. Туризм в этом помогает 100 процентов», — пояснил Аркадий. Почему путешествия? Это возможность отрегулировать уровень стресса разными приёмами — длительной ходьбой и нагрузкой, релаксацией в природной тишине, преодолением страхов и комплексов.

Смена обстановки иногда помогает посмотреть на личные проблемы со стороны под другим углом.

Это дисциплинирующий акт из нескольких этапов: планирование и проработка маршрута; подготовка снаряжения; проверка работоспособности транспортного средства. Психолог рекомендует: понаблюдайте за состоянием. Тело и разум подскажут, какой вид активности и окружения подходит больше и где найти своё место силы». Несомненно, первенство в топе калининградских мест для перезагрузки занимают природа, побережье. Но есть и рукотворные объекты, где хорошо приходит осмысление жизненных неурядиц.

Аркадию захотелось найти то, чего раньше не видел, он стал искать «наследие, которое осталось от Восточной Пруссии». С этого момента подавляющее количество выходных расписано. В краеведческих вылазках Аркадия поддерживает любимая девушка. Очень важна возможность разделить радость от путешествия с близким человеком. Это создаёт общее поле воспоминаний, возможность лучше узнать друг друга».

Психолог составил личный топ необычных мест, где хорошо думается. 1. Кирха Эйдткунена в посёлке Чернышевское Один из самых отдалённых и живописных памятников. Кирха находится буквально на пересечении дорог, такой же крест виден и с квадрокоптера. Руины всё ещё хранят внутренний стиль и атмосферу.

Кирха Эйдткунена. Фото: архив Аркадия Жердева

2. Здание бывшей учительской семинарии в посёлке Зелёный Бор В Черняховском районе есть место, скрытое от посторонних глаз. Как рассказал Аркадий, комплекс из двух зданий, лесопарковая зона и сад имеют большую историю, которая переписывалась несколько раз за последние 200 лет. Здесь находилась семинария для подготовки учителей литовских школ, которую основала королева Луиза. В этом живописном месте сохранились ведущая к зданиям главная аллея и другие старые деревья парка.

Здание бывшей учительской семинарии. Фото: архив Аркадия Жердева

3. Руины дворца Байнунен в посёлке Ульяновское В прошлом роскошный дворец в нынешнем Озёрском районе радовал глаз изысканностью форм в стиле классицизма. О нём когда-то с восторгом писал кёнигсбергский историк Луканус: «Прекрасный парк с его произрастающими повсюду фруктовыми деревьями и растениями редчайших видов, фонтанами, большими и малыми статуями и скульптурами снискал себе славу одного из величайших творений...». Комплекс работы известного берлинского архитектора и скульптора Альберта Вольфа фактически являлся музеем под открытым небом. В парке действовала сложная гидросистема. Былое величие просматривается и сейчас.

Руины дворца Бейнунен с башенным сараем. Фото: архив Аркадия Жердева

4. Замок Каймен в посёлке Заречье Когда-то это был стратегически важный военный объект, построенный Тевтонским орденом в XIV веке. На сегодняшний день остались лишь стены замка. Место притягивает к себе — руины в окружении деревьев фотографичны в разное время года.

Руины замка Каймен. Фото: архив Аркадия Жердева и Алёны Михайловой

4. Тюрьма в посёлке Залесье Аркадий рассказал, что сейчас здесь ремонтируют кровлю, проводят цифровую съёмку помещений для будущей качественной реставрации. «Возможно, скоро мы увидим, как изменится бывшая тюрьма, превратится во что-то совершенно новое. С разрешения удалось заглянуть внутрь, почувствовать время», — поделился калининградец.

Бывшая тюрьма. Фото: архив Аркадия Жердева

6. Усадьба фон Заукенов в посёлке Лужки Усадьба в стиле позднего классицизма была построена в 1848 году, позднее перестраивалась. Памятник архитектуры медленно разрушается. Находиться там небезопасно, но туристов и краеведов здание притягивает.

Здание бывшей усадьбы старинного рода фон Заукен в Озёрском районе. Фото: архив Аркадия Жердева

7. Немецкая дамба в посёлке Колосовка Не все калининградцы и туристы бывали на этом грандиозном инженерном сооружении, некогда снабжавшем водой весь Кёнигсберг. «Сейчас мы видим лишь тень гения управленца, обербургомистра Германа Теодора Гофмана, приложившего свою руку к строительству этого объекта», — рассказал Аркадий. Создателю Викауского пруда и окружающего ландшафта здесь установлен памятник.

Дамба в Колосовке. Фото: архив Аркадия Жердева и Алёны Михайловой

8. Каменный портал семейного склепа семьи Кноблох около посёлка Фурмановка Спящие руины склепа недалеко от дороги неизменно привлекают внимание путешественников. «Ступени и арка — это фактически всё, что осталось», — говорит Аркадий.

Фото: из архива Аркадия Жердева

9. Старое немецкое стрельбище 43-го пехотного полка «Герцог Карл фон Мекленбург-Штрелиц» Недалеко от IV форта Гнейзенау в Калининграде спряталось от людских глаз место, где сохранились остатки стрельбищ и укрытий. «Можно лишь представить, как здесь маршировали и оттачивали навыки солдаты того самого полка. Интересный факт: на военных маршах использовали «барабанную собаку» породы сенбернар. Памятник четвероногим литаврщикам работы скульптора Андрея Шевцова есть в Калининграде», — продолжил рассказ Аркадий Жердев.

Старое немецкое стрельбище. Фото: архив Аркадия Жердева

10. Вилла Вихерт в Озёрске Красивое здание с выраженными чертами эклектики — образец немецкой усадебной архитектуры. Дом мельника Рихарда Вихерта построен в Даркемене в 1921 году на месте более древнего строения. «Любуешься работой мастеров и думаешь об эпохе, где ценились практичность и качество. Знакомство с такими постройками развивает фантазию, пробуждает размышления на тему, какие люди здесь жили и чем занимались», — пояснил Аркадий.

Вилла Вехерт. Фото: архив Аркадия Жердева

По словам психолога, важной движущей силой является интерес и страсть к чему-то новому и захватывающему, даже если одновременно и страшно, и любопытно. «Большинство людей — исследователи, это заложено нашей природой. Удовлетворяем этот инстинкт по-разному: кто-то погружается в выдуманные миры книг, другие стремятся исследовать настоящие «терра инкогнито» на карте региона или мира. То и другое приносит нам удовольствие и неподдельную радость, а порой и философскую грусть. У всех по-разному проявляются эмоции от увиденных новых мест. Но, главное, впечатления работают!» — убеждён Аркадий.