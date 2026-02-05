От цифрового уюта до катания на хивусах: как россияне отдыхают зимой 2026-го

ВКонтакте

Зимний сезон 2025–2026 года разделил россиян на два ярко выраженных лагеря: «домоседов» и активных туристов. Об этом говорится в исследовании платёжного сервиса ЮMoney и сервиса бронирования «Суточно.ру». Пока одни делают ставку на уют, подписки и домашние развлечения, другие увеличивают расходы на путешествия и спорт.

Ленивый досуг под пледом: рост цифрового потребления и доставки

Холодная зима стимулировала интерес к домашним развлечениям. С 1 декабря 2025 по 20 января 2026 года зафиксирован рост онлайн-заказов еды из кафе и ресторанов на 33%, а оборот заведений вырос на 43%. Средний чек составил 1265 рублей.

В два раза выросла оплата цифровых сервисов: подписки на музыку, фильмы и книги стали массовым выбором. При этом средний чек снизился на 9% — до 529 рублей. На 29% чаще россияне продлевали платные подписки.

Рост интереса к творчеству также ощутим: на 23% увеличился спрос на товары для рукоделия и шитья, а оборот онлайн-площадок вырос на 22%.

«Выход из спячки»: танцы, спорт и снежные каникулы

Однако зиму дома провели не все. Значительная часть россиян предпочла активный отдых. Посещение танцевальных школ и студий выросло на 64%, расходы — на 49%. Развлекательные парки и цирки показали рост на 43% по числу транзакций и на 78% — по обороту. Средний чек на развлечения составил 2401 рубль.

Профессиональные спортивные клубы зафиксировали рост на 41%, а средний чек — 6168 рублей (+27%). Средняя путёвка в спортивный лагерь или загородный клуб стоила 22 706 рублей.

Туризм: бюджетная мобильность и эстетика Севера

Спрос на внутренние поездки остаётся высоким, особенно на фоне недорогих автобусных перевозок: рост числа покупок билетов — на 47%, оборот — на 75%.

Чаще всего россияне отправляются в крупные города — Москву, Петербург, Казань. В топ также вошли Минск, Калининград, Краснодар, Ярославль, Рязань, Екатеринбург, Великий Устюг и другие. Туристы обычно арендуют однокомнатные квартиры на 3 дня, в среднем по 5000 рублей в сутки (+15%).

Особое внимание привлёк горнолыжный отдых. Бронирования выросли на 30%, а на курорте Манжерок — сразу на 50%. Средний бюджет на жильё в лыжной поездке составил около 34 000 рублей за 5 дней.

Экотуризм и глэмпинги: за природой — на край страны

Интерес к экотуризму вырос на 20%. Россияне едут за уникальными впечатлениями: на Байкал — за катанием на хивусах и подлёдным дайвингом, в Териберку и Мурманск — за северным сиянием, на Камчатку — за термальными источниками.

Отказ от гостиниц в пользу необычных форматов также стал трендом. Спрос на глэмпинги и экодома с панорамными окнами увеличился на 25%, несмотря на высокую стоимость (7–15 тыс. рублей в сутки).