Калининград попал в десятку городов, популярных для отдыха с детьми в феврале

Калининград попал в десятку российских городов, популярных для отдыха с детьми в феврале. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр занял девятое место в списке. В среднем в Калининграде бронируют жильё на 5 ночей. Аренда обходится в 3,1 тыс. рублей за сутки.

Топ-10 выглядит следующим образом: