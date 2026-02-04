10:13

Калининград попал в десятку городов, популярных для отдыха с детьми в феврале

Калининград попал в десятку российских городов, популярных для отдыха с детьми в феврале. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр занял девятое место в списке. В среднем в Калининграде бронируют жильё на 5 ночей. Аренда обходится в 3,1 тыс. рублей за сутки.

Топ-10 выглядит следующим образом: 

  1. Москва, Московская область — средний срок аренды жилья составляет 3 ночи;
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область — 4 ночи;
  3. Сочи, Краснодарский край — 3 ночи;
  4. Казань, Татарстан — 4 ночи;
  5. Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
  6. Красная Поляна, Краснодарский край — 5 ночей;
  7. Ялта, Крым — 4 ночи;
  8. Архыз, Карачаево-Черкесия — 4 ночи;
  9. Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
  10. Домбай, Карачаево-Черкесия — 4 ночи.

Калининград ранее попал в десятку российских городов, куда приятно съездить в одиночестве в январе.

