Калининград попал в десятку городов, популярных для отдыха с детьми в феврале

Калининград попал в десятку российских городов, популярных для отдыха с детьми в феврале. Об этом сообщают аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».
Областной центр занял девятое место в списке. В среднем в Калининграде бронируют жильё на 5 ночей. Аренда обходится в 3,1 тыс. рублей за сутки.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Москва, Московская область — средний срок аренды жилья составляет 3 ночи;
- Санкт-Петербург, Ленинградская область — 4 ночи;
- Сочи, Краснодарский край — 3 ночи;
- Казань, Татарстан — 4 ночи;
- Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи;
- Красная Поляна, Краснодарский край — 5 ночей;
- Ялта, Крым — 4 ночи;
- Архыз, Карачаево-Черкесия — 4 ночи;
- Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
- Домбай, Карачаево-Черкесия — 4 ночи.
Калининград ранее попал в десятку российских городов, куда приятно съездить в одиночестве в январе.