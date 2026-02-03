В Ладушкине появится свой маяк

ВКонтакте

В Ладушкине планируют благоустроить городской парк и построить арт-объект «Маяк» в парке миниатюр. Об этом во вторник, 3 февраля, рассказал глава муниципалитета Ахилл Феохариди в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

По его словам, первый проект готовится при поддержке губернатора региона Алексея Беспрозванных. «Территория должна стать точкой притяжения жителей, — подчеркнул Ахилл Феохариди. — У нас там проходит много городских мероприятий и появится интересная зона. Также в этом году мы реализуем арт-проект «Маяк» в микрорайоне Береговом».

По мнению главы муниципалитета, он должен стать одним из туристических объектов наряду с известным многовековым дубом: «Маяк стал символом 80-летия Калининградской области. Поэтому от реализации этого проекта жители и гости нашего муниципалитета получат красивый объект».

Как сообщил Феохариди, сам парк миниатюр власти намерены развивать: «На сегодняшний день мы передали его в пользование инвестору. Уже есть понимание по ремонту тех скульптур, которые там находятся, по приведению в порядок зон посещения. Этот кластер мы развивать будем, потому что это прибрежная зона, туристическая инфраструктура. Будем создавать интересную площадку для инвесторов».