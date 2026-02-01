Сибиряки приехали в Калининград как туристы, а через год перебрались сюда жить: впечатления молодой семьи (фото, видео)

Пробный тур длиною в 3 494 километра

Уроженка Новосибирской области, 27-летняя Анастасия с трёхлетним сыном Димой отправились в путешествие на поезде Татарск — Казань — Москва — Калининград. В каждом городе немного гуляли, посещали интересные места, набирались сил в комнатах отдыха на вокзалах и снова отправлялись в путь.

Интерес был чисто туристическим: подышать морским воздухом, побегать по пляжам, посмотреть достопримечательности. Остановились в Калининграде, сняли апартаменты почти на три недели.

«В области хорошо налажено транспортное сообщение. Автобусы новые, с удобными сиденьями, ремнями безопасности, ходят часто. Электрички — каждый час. На такси цена, как и везде. Конечно же, хотелось многое посмотреть, но в путешествии с маленьким ребёнком это не всегда возможно», — вспоминала Анастасия.

Поездку туристка спланировала заранее, ориентируясь на заранее купленный путеводитель, бесплатные карты и проспекты, взятые по приезде в информационном центре. Мама и сын посетили Балтийск и Балтийскую косу, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Черняховск, некоторые музеи и зоопарк.