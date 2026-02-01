Сибиряки приехали в Калининград как туристы, а через год перебрались сюда жить: впечатления молодой семьи (фото, видео)

Уже год как семья Анастасии Кузьменко методично исследует Калининградскую область не как туристы, а как выбравшие её для работы и жизни. Решение переехать приняли осознанно: на разведку мама с сынишкой приехали летом 2024-го. Чем привлёк регион и каким он открывается в каждое новое путешествие выходного дня, Анастасия поделилась с «Клопс».
Пробный тур длиною в 3 494 километра
Уроженка Новосибирской области, 27-летняя Анастасия с трёхлетним сыном Димой отправились в путешествие на поезде Татарск — Казань — Москва — Калининград. В каждом городе немного гуляли, посещали интересные места, набирались сил в комнатах отдыха на вокзалах и снова отправлялись в путь.
Интерес был чисто туристическим: подышать морским воздухом, побегать по пляжам, посмотреть достопримечательности. Остановились в Калининграде, сняли апартаменты почти на три недели.
«В области хорошо налажено транспортное сообщение. Автобусы новые, с удобными сиденьями, ремнями безопасности, ходят часто. Электрички — каждый час. На такси цена, как и везде. Конечно же, хотелось многое посмотреть, но в путешествии с маленьким ребёнком это не всегда возможно», — вспоминала Анастасия.
Поездку туристка спланировала заранее, ориентируясь на заранее купленный путеводитель, бесплатные карты и проспекты, взятые по приезде в информационном центре. Мама и сын посетили Балтийск и Балтийскую косу, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Черняховск, некоторые музеи и зоопарк.
Жили 12 месяцев с мыслью о переезде
Вернувшись домой в Новосибирскую область молодая пара стала интересоваться работой в Калининградской области, ценами на недвижимость. Анастасии предложили место преподавателя в педагогическом колледже в Черняховске, Евгению — в сфере энергетики.
Сейчас семья живёт в общежитии. «Исследуем регион, думаем, покупать ли квартиру. До Калининградской области рассматривали для переезда Крым, Санкт-Петербург, Ярославль и другие города, — говорит Настя. — Большинство людей меняют место жительства, когда всё плохо складывается. У нас по-другому: квартира, родные рядом, прекрасная работа и нормальный доход. Переезжать надо, когда всё хорошо, в положительном настрое».
Близкие решение молодых поддержали и уже несколько раз навещали их в Калининградской области, тоже в восторге от моря, природы и городов.
Что удивляет в Калининградской области?
- «Очень чисто в регионе: это бросается сразу в глаза — к примеру, в Гусеве, Черняховске уже в четыре утра убирают и метут.
- Наблюдаем в Калининградской области культ готовой еды. Люди посещают рестораны и кафе без всякого повода, заказывают доставку домой, нет какого-то осуждения типа «хозяйка не может приготовить». На родине удивляются: «Муж любит только домашнее». Наблюдаю, какой популярностью пользуются бизнес-ланчи в Калининграде и Черняховске, и не только у работающих, но и у пенсионеров.
- Для многих жителей области расстояние в 30 км — уже далеко. Для меня 400 км доехать до Новосибирска, погулять и по магазинам пройтись — оптимально.
- Приятным шоком стало, как могут соседствовать шикарные старинные дома в Черняховске с новыми, отстроенными в похожем стиле. Кирхи, соборы и граффити — всё выглядит круто. Красота вокруг. Можно гулять по улочкам, посетить замок Инстербург, Парк Победы с подвесным деревянным мостом.
- За праздничным зимним настроением ехать надо в Калининградскую область: красиво украшены города, замечательная атмосфера, а снег и морозец только добавили детской радости».
Семья сравнивает уровень жизни в двух регионах. «Зарплаты такие же, а цены в магазинах разные, потому что товары иные, чем в Татарске: много продуктов от калининградских фермеров и импортных производителей. Место сыну в детском саду дали по ходатайству работодателя сразу же. В целом дефицита и дискомфорта какого-то не ощущаем», — рассказала Анастасия.