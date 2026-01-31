«Туристы сказали, что здесь минус ощущается сильнее из-за высокой влажности»: как в морозы работают калининградские гиды

Как гиды выкручиваются в морозы

Опрос экскурсоводов показал: помимо традиционных знакомых с детства бабушкиных советов про «ноги в тепле», у каждого есть и свои наработанные фишки. Пока одни водят или возят на личном автомобиле небольшие группы, другие сажают связки на холоде, рассказывая историю города 30-40 слушателям.

Гид Андрей поделился: «Сейчас «работаю лёжа». Придерживаюсь здравого смысла: всех денег не заработаешь. Порой овчинка выделки не стоит. Процентов на 15 хуже по бронированию экскурсий в этом январе, чем в прошлом году».

Елена улыбается: «Утепляется и работаем. Желающих немного, но они есть. Водила в минус 12 градусов по Балтийской косе 22 января. Грела туристов где могла, быстро перемещались. Две сестры в возрасте 37 и 40 лет из Москвы приехали. Они родом из Сибири.

Сказали, что в Калининградской области минус ощущается сильнее из-за высокой влажности.

Девчонки замëрзли, хотя и очень тепло были одеты, но остались в восторге. Слава богу, интерес одинаково удерживаю в хорошую погоду, мороз или дождь».

Андрей возит туристов на машине. Недоумевает: с 12 января не прилетело ни одного заказа. За много лет он наработал свои правила. «Люди пьют глинтвейн, кантвейн и всё связанное с этим. В основном рассказываю из машины во время обзорной экскурсии. Минут на пять выходим — и обратно, особенно если наш любимый балтийский ветер делает погоду», — поделился проводник по региону.

Александр тоже опытный экскурсовод с личным микриком: «Работается хорошо всегда, только одевайся потеплее — и норм. «Но» только одно — нет «туриков». Несезон. Все сейчас палец сосут. А совет, чтобы на морозе и ветре удержать интерес: рассказывай интересно, с юмором и лаконично, предлагай больше мест для согревания. Чем больше заботы, тем больше отзывов.

А в целом сейчас туриста «разрывают» быстро, как пираньи в Амазонке».

Гид Наталья водит туристов в основном по побережью, там погодные изменения особенно чувствительны. Она рассказала «Клопс», что за январь было всего три экскурсии. В самые морозы девушка и вовсе закрыла бронирование: у неё есть основная работа, а экскурсии — дополнительный заработок, доход семьи не пострадает.

«Второй год использую автономные самонагревающиеся грелки, открыла их для себя в спортивном магазине. Это такие одноразовые пакетики. Кладу в перчатки, держат тепло до восьми часов.

Приклеиваю грелку к подошве внутри ботинок под пальцы — пятки же не мёрзнут.

Можно грелки и на маркетплейсах купить. Их обычно охотники, спортсмены и рыбаки используют. Вчера больше трёх часов на улице работала, и ничего: чувствовала комфортное тепло. Для экскурсовода — просто идеальный лайфхак. А ещё зимой использую обувь на высокой платформе, так земля и асфальт менее холодные», — поделилась секретом Наталья.

Опытный гид и магистр Андрей рассказал: «Желающие гулять есть.

Раз уж приехали, надо выполнить запланированную программу — так думают туристы.

Cоветы просты на ливень и мороз. Первое — оптимизировать программу по времени: где-то в помещение зайти погреться, где-то пораньше приехать на тёплый объект. Второе — больше интересных фактов при сокращении основной информации. Опять же зимой видно то, что летом по—другому выглядит. Красота же!»

Гид Валерий на вопрос про секреты профессии улыбнулся: «Девочка одна расхваливала электроподогрев у куртки. Потом мимоходом обмолвилась: пауэрбанк быстро разряжается, хватает ненадолго. Спасают всех партнёры сферы гостеприимства на стратегических маршрутах: ожидают с наливочками да кофейком. Туристы быстрее меня обычно замерзают, просятся в машину или в кафе».

Знаток леса и трав Виктория советует облачаться на длительную прогулку в лыжные костюмы и термобельё — как говорится, нечего фасонить: «До минус 15 точно не замёрзнете. Лучше экипироваться в широкие сапоги, ботинки, кроссовки, чтобы влез шерстяной носок на голую ногу. Это круче всяких термоносков.

Сапоги из полипропилена круто держат тепло. По шесть-семь часов в них хожу — не холодно.

Кстати, в лесу всегда на два-три градуса теплее: деревья защищают от ветра, корневая система подогревает землю, это вам не на открытом пространстве стоять на побережье или в городе».