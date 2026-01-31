«Туристы сказали, что здесь минус ощущается сильнее из-за высокой влажности»: как в морозы работают калининградские гиды

Калининградские экскурсоводы привыкли работать в любую погоду. Неожиданные для Балтики морозы заставили внести коррективы в привычные туристические маршруты и методику проведения экскурсий. «Клопс» поговорил с теми, кто зимой и летом заботится о гостях.
Как гиды выкручиваются в морозы
Опрос экскурсоводов показал: помимо традиционных знакомых с детства бабушкиных советов про «ноги в тепле», у каждого есть и свои наработанные фишки. Пока одни водят или возят на личном автомобиле небольшие группы, другие сажают связки на холоде, рассказывая историю города 30-40 слушателям.
Гид Андрей поделился: «Сейчас «работаю лёжа». Придерживаюсь здравого смысла: всех денег не заработаешь. Порой овчинка выделки не стоит. Процентов на 15 хуже по бронированию экскурсий в этом январе, чем в прошлом году».
Елена улыбается: «Утепляется и работаем. Желающих немного, но они есть. Водила в минус 12 градусов по Балтийской косе 22 января. Грела туристов где могла, быстро перемещались. Две сестры в возрасте 37 и 40 лет из Москвы приехали. Они родом из Сибири.
Сказали, что в Калининградской области минус ощущается сильнее из-за высокой влажности.
Девчонки замëрзли, хотя и очень тепло были одеты, но остались в восторге. Слава богу, интерес одинаково удерживаю в хорошую погоду, мороз или дождь».
Андрей возит туристов на машине. Недоумевает: с 12 января не прилетело ни одного заказа. За много лет он наработал свои правила. «Люди пьют глинтвейн, кантвейн и всё связанное с этим. В основном рассказываю из машины во время обзорной экскурсии. Минут на пять выходим — и обратно, особенно если наш любимый балтийский ветер делает погоду», — поделился проводник по региону.
Александр тоже опытный экскурсовод с личным микриком: «Работается хорошо всегда, только одевайся потеплее — и норм. «Но» только одно — нет «туриков». Несезон. Все сейчас палец сосут. А совет, чтобы на морозе и ветре удержать интерес: рассказывай интересно, с юмором и лаконично, предлагай больше мест для согревания. Чем больше заботы, тем больше отзывов.
А в целом сейчас туриста «разрывают» быстро, как пираньи в Амазонке».
Гид Наталья водит туристов в основном по побережью, там погодные изменения особенно чувствительны. Она рассказала «Клопс», что за январь было всего три экскурсии. В самые морозы девушка и вовсе закрыла бронирование: у неё есть основная работа, а экскурсии — дополнительный заработок, доход семьи не пострадает.
«Второй год использую автономные самонагревающиеся грелки, открыла их для себя в спортивном магазине. Это такие одноразовые пакетики. Кладу в перчатки, держат тепло до восьми часов.
Приклеиваю грелку к подошве внутри ботинок под пальцы — пятки же не мёрзнут.
Можно грелки и на маркетплейсах купить. Их обычно охотники, спортсмены и рыбаки используют. Вчера больше трёх часов на улице работала, и ничего: чувствовала комфортное тепло. Для экскурсовода — просто идеальный лайфхак. А ещё зимой использую обувь на высокой платформе, так земля и асфальт менее холодные», — поделилась секретом Наталья.
Опытный гид и магистр Андрей рассказал: «Желающие гулять есть.
Раз уж приехали, надо выполнить запланированную программу — так думают туристы.
Cоветы просты на ливень и мороз. Первое — оптимизировать программу по времени: где-то в помещение зайти погреться, где-то пораньше приехать на тёплый объект. Второе — больше интересных фактов при сокращении основной информации. Опять же зимой видно то, что летом по—другому выглядит. Красота же!»
Гид Валерий на вопрос про секреты профессии улыбнулся: «Девочка одна расхваливала электроподогрев у куртки. Потом мимоходом обмолвилась: пауэрбанк быстро разряжается, хватает ненадолго. Спасают всех партнёры сферы гостеприимства на стратегических маршрутах: ожидают с наливочками да кофейком. Туристы быстрее меня обычно замерзают, просятся в машину или в кафе».
Знаток леса и трав Виктория советует облачаться на длительную прогулку в лыжные костюмы и термобельё — как говорится, нечего фасонить: «До минус 15 точно не замёрзнете. Лучше экипироваться в широкие сапоги, ботинки, кроссовки, чтобы влез шерстяной носок на голую ногу. Это круче всяких термоносков.
Сапоги из полипропилена круто держат тепло. По шесть-семь часов в них хожу — не холодно.
Кстати, в лесу всегда на два-три градуса теплее: деревья защищают от ветра, корневая система подогревает землю, это вам не на открытом пространстве стоять на побережье или в городе».
Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова: «Самый лучший способ — не работать в мороз. Поэтому летом тружусь иногда без выходных, чтобы зимой наслаждаться учёбой, отдыхом и другими насущными делами. Это мой лайфхак».
Бережём гостей!
Гид Елена подтвердила — гостей в это время года традиционно немного, несезон: «Вожу малые группы. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Мёрзну, конечно, руки страдают. Если пользуюсь планшетом, чтобы показать картинки, надеваю перчатки для сенсорных экранов.
Вчера туристка пришла в осенней обуви, вместе искали магазин с тёплыми носочками».
Опытный гид Алексей, помимо термоса, возит в микроавтобусе пару штормовок и пледов для тех, кто не рассчитал морозоустойчивость: «О красоте многие барышни через час прогулки забывают, поверх модных курточек быстро надевают рыбацкую безразмерную куртку или бушлат».
Экскурсовод Анюта заметила: «Такие сильные морозы для Калининграда редкость. Согреваемся с туристами имбирным чаем, глинтвейном и жаркими эмоциями от ледяной сказки. Любой минус можно превратить в плюс. Ехали гости отдыхать на Балтийское море, а попали на зимний Байкал. Это ли не чудо? Вот такая многогранная наша область!»
«Временный простой используем эффективно»
Спад турпотока после новогодних праздников традиционен. Большинство профессионалов январские дни с радостью проводят с семьёй, сами едут отдыхать, многие повышают квалификацию.
По словам главы регионального «Союза экскурсоводов» Виктории Корневой, из-за морозов и снегопадов многие пешеходные экскурсии пришлось отменить: «Мы все люди: если холодно, то холодно. Не морозим туристов. Заранее предполагали, что месяц будет малозагруженным. В это время экскурсоводы занимаются самообразованием, сдачей аттестации, аккредитацией. Кто-то и болеет, конечно. Получается такая передышка до февральских праздников. А там и на Масленицу поедут туристические группы, и не только детские. Всё вернётся на круги на своя».
«Береги горло, Сеня!»
Голосовые связки — рабочий инструмент экскурсоводов. Спасибо изобретателям, которые придумали усилители, но на морозе батарейки могут быстро садиться. Тут опять же выручает опыт.
Татьяна часто водит туристов по парку имени Макса Ашманна: «В такие морозы на своих маршрутах тщательно продумываю, чтобы каждые полчаса было куда забежать погреться, выпить чашку чая или кофе — группе в первую очередь. С собой всегда беру термос.
Чтобы голос уберечь, стараюсь делать вдох через нос, на выдохе рассказываю. Холодный воздух не глотаю».
Экскурсовод Люсине поделилась: в прошлом году работала почти всю первую неделю, в этом — по нулям: «Если тур, допустим, на Куршскую косу, стараюсь в машине рассказать по максимуму. Обычно вожу до четырёх человек, голос особо не посадишь».
Гид Олеся использует вокальный опыт во время работы: «Научилась беречь голос — стараюсь меньше вдыхать холодный воздух и усилия не прикладываю. Какую-то информацию приберегаю для рассказа в тёплом помещении. Знаю, коллеги утепляются, многим пригодились лыжные костюмы. Я кутаюсь в шубу, а привычную корону сменила на платок и меховую шапку.