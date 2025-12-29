Монастырь, пирс для плота и кирхи: власти Славска рассказали, как будут завлекать туристов

ВКонтакте

Власти Славска для развития туризма в районе планируют обустроить пирс в Заповедном и восстановить кирхи в нескольких посёлках. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил глава муниципалитета Сергей Яцков в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

По его словам, на кирхе Славска завершены фасадные работы.

«Строительный забор, наконец-то сняли, — отметил чиновник. — Наружные работы закончены. Сейчас кирха стоит с подсветкой, часы работают. Когда сняли забор, всё это совершенно по-другому выглядит. Теперь такая привлекательная культурная Мекка у нас приятная глазу. С парком Гагарина, который обустроится вокруг, будет единый объект».

Сергей Яцков подчеркнул, что контракт по ремонту парка вступает в силу с 1 января. «После праздников определимся, где подрядчику разместить свой городок для инвентаря. И начнём потихоньку заказывать оборудование, — рассказал глава муниципалитета.

Сейчас мы дополнительно прорабатываем сами, что мы хотим: какие будут малые архитектурные формы, какие скамейки, какие урны.

Зачастую подрядчик поставляет то, что хотелось бы ему. А мы хотим, чтобы поставил то, что будет нужно нам. Чтобы получился, действительно, качественный объект. Он очень желанный для местных жителей — нет у нас места общего отдыха, и мы там планируем его организовать».

Он с сожалением отметил, что туризмом в Славске занимались не очень активно. «Хотя у нас есть, что показать, — воскликнул чиновник. — Например, в Заповедном есть активный ТОС.

Там было здание бывшей школы, которое приходило в негодность. Появились активные жители, и на своём энтузиазме в школе открыли музей советского прошлого. В рамках инициативного бюджетирования они выиграли проект благоустройства прилегающей территории местной кирхи. Она законсервирована, но находится в отличном состоянии».

В ближайших планах властей — обустроить в посёлке пирс, который идёт от посёлка Матросово. «Чтобы можно было туристов привезти, провести экскурсию, чтобы они могли пообедать и купить сувениры», — сказал Яцков.

Говоря о других объектах в районе, глава муниципалитета отметил, что в посёлке Большие Бережки находится необычная кирха — восьмиугольная.

«Вообще, кирхи — это наш конёк, — сказал Яцков. — У нас их достаточно много. В Ясном закончили работы по реконструкции кирхи, будем организовывать там фотовыставки. Там брусчатая площадь со старинными часами — есть что посмотреть».

Глава Славска поделился своей идеей создать музей старой сельскохозяйственной техники под открытым небом.

«Ведь мы сельхозрайон, — отметил он. — Посидеть на старом комбайне или тракторе, сфотографироваться, чтобы это было в поле антуражно — вынашиваем эту идею».

В самом районном центре администрация разрабатывает проект благоустройства прилегающей территории к бассейну с минеральной водой. Планируется оборудовать парковку, разворотное кольцо автобусов, а также поставить торговые ряды для местной продукции.

«Конечно, у нас есть монастырь! — воскликнул Сергей Яцков, имея в виду Свято-Елисаветинскую женскую обитель. — Туда едет много людей. Он достаточно активно развивается. Сейчас они там отдельно строят деревню, которая наполняется жителями. Чему мы очень рады, потому что население Славска прирастает. Для нас это очень важно».