Мост, дорога и орешник: московский блогер Гнилорыбов назвал самые интересные калининградские достопримечательности

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская область чрезвычайно насыщена историческими памятниками, которые гораздо древнее, чем объекты на территории других регионов России. Об этом заявил московский урбанист и блогер Павел Гнилорыбов в эфире видеопроекта «Дом Советов».

По его словам, он стал использовать Балтику как дачу для переключения внимания.

«Вот здесь действительно не берёзки и не белокаменные церкви, — подчеркнул Гнилорыбов. — Здесь всё другое — кирхи, замки, черепица, котики, гнёзда аистов бесконечные от Советска до Мамоново. Просто классно!

Калининградская область прекрасна тем, что, во-первых, она компактная.

Через два-три километра — что-то интересное. В Центральной России, зачастую, это 20-30 километров.

Здесь всегда полное соприкосновение с историей. Здесь лежит племянница Наполеона, здесь дочь Мартина Лютера. Здесь Фридланд, затем Гросс-Егерсдорф, потом Прейсиш-Эйлау. Да что сказать, даже в Талпаках люди живут в орденском замке XIV века.

В то время как в России форсят самый старый дом в Выборге, который датируется XVI.

Здесь всё подревнее».

Эксперт представил список самых интересных, на его взгляд, достопримечательностей Калининградской области.

«Мне очень понравился Краснознаменск, — сказал он. — Я думал, что там, на дальнем востоке региона, всё будет сильно хуже. Нет: кирха, построенная по проекту Штюлера, прекрасные памятники Первой мировой войны, плотина на Шешупе. И везде вот этот орешник, который говорит о старом названии города — Лазденен. Там даже висят стихи какого-то местного муниципального поэта: не дуб вековой, не увядшая верба, орешник лесной — символ нашего герба».

Поведал Павел Гнилорыбов и о своём восторге от Гусева:

«Прекрасный храм Всех святых в ярославском стиле.

Мост, на котором изразцы со всеми событиями, случившимися в истории Гусева до Елизаветы Петровны. Город действительно перестал мыслить Первую мировую войну как проклятую империалистическую и тоже водрузил на щит — там два неплохих памятника. Советую городской музей, водонапорные башни, где экспозиция, посвящённая железнодорожной истории Восточной Пруссии».

Кроме того, урбанист признался, что ему полюбился Озёрск. «Там население в последние десятилетия сильно упало, процентов тридцать он потерял, — подчеркнул Павел Гнилорыбов. — Но те, кто остались, они горячие патриоты.

Много довоенных особняков, очень сохранная городская среда: фурнитура, столярка. И рядом с этим в гаражах идёт вполне себе наша мирная современная жизнь. Там снимают очень много фильмов.

Озёрск себя капитализирует и преподносит как город, где всё как при первых переселенцах.

Город без позднесоветских вкраплений, колхозных наслоений».

Личным открытием 2025 года эксперт назвал Краснолесье. В частности, мост в Токаревке, Чистые пруды с Литературным музеем, значительная часть которого посвящена Донелайтису. Блогер сообщил, что приезжал в Краснолесье не только сам, но уже и привозил близких.

«Полесск понравился своей непричёсанностью, — усмехнулся Гнилорыбов. — В средневековом замке находятся ритуальные услуги.

Мне кажется, это такая ильфо-петровская самая жизнеутверждающая история.

Недалеко от Полесска — Саранское, где опять же в средневековом замке находится школа. Там бродят коты. Ты приезжаешь, фоткаешь и идёт учебный процесс. В Заливино прекрасный маяк. Я посетил в этом году все маяки».

Очаровала эксперта дорога из Мамоново в Багратионовск. Он назвал её самой живописной в Калининградской области: «Брусчаточка, мощение, Долгоруково, Корнево. Бесконечное количество велосипедистов».

«Замечательный городочек Славск, полностью сохранивший облик 1920-1930-х годов, — подчеркнул Павел Гнилорыбов. — Единственный в области бассейн с минеральной водой. Кирху скоро доделают под органный зал. Везде скульптуры из подков, выполненные местными мастерами. Я как будто попал в такую киногеничную атмосферу».

Урбанист подчеркнул, что лично его самое любимое место в Калининградской области — гостиница «Якорь» в Балтийске.

«Куда ты приезжаешь, читаешь стихи и тебе как-то хорошо, — закатил глаза блогер. — И там рядом ещё такие лебеди — жирные, упитанные, как российский мужчина сорока лет.

И ты читаешь Бродского, скармливаешь им хлеб и всё как-то нормально.

Несмотря на то, что некоторые клевещут на калининградскую действительность. А она ни хорошая, ни плохая. Она нормальная».