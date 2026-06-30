Идеальное сочетание сыра, гарнира и мяса: делимся рецептом нежнейших котлет со сливочной шапкой и картошкой фри

Ингредиенты

куриный фарш — 300 г;

репчатый лук — 2 шт;

панировочные сухари — 100 г;

картофель — 3 шт;

растительное масло — 300–400 мл;

сыр — 150 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук измельчить в блендере, смешать с фаршем и специями. Обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон до румяной корочки. За несколько минут до готовности посыпать тёртым сыром и накрыть сковороду крышкой. Подождать, пока сыр не расплавится и снять крышку, иначе корочка размокнет.

Картофель очистить от кожуры и нарезать брусочками толщиной примерно 1 см. В сотейнике разогреть растительное масло и обжарить картошку, пока цвет не станет золотистым. Подавать в горячем виде вместе с котлетами с сырной шапкой.