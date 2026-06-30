Идеальное сочетание сыра, гарнира и мяса: делимся рецептом нежнейших котлет со сливочной шапкой и картошкой фри

Картошка с котлетами — база домашней кухни. Это блюдо часто готовят из-за его простоты и сытности, однако оно может быстро наскучить. Чтобы сделать обычный обед вкуснее и интереснее, можно добавить пару ингредиентов и чуть изменить технику приготовления. Как именно, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- куриный фарш — 300 г;
- репчатый лук — 2 шт;
- панировочные сухари — 100 г;
- картофель — 3 шт;
- растительное масло — 300–400 мл;
- сыр — 150 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лук измельчить в блендере, смешать с фаршем и специями. Обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон до румяной корочки. За несколько минут до готовности посыпать тёртым сыром и накрыть сковороду крышкой. Подождать, пока сыр не расплавится и снять крышку, иначе корочка размокнет.
Картофель очистить от кожуры и нарезать брусочками толщиной примерно 1 см. В сотейнике разогреть растительное масло и обжарить картошку, пока цвет не станет золотистым. Подавать в горячем виде вместе с котлетами с сырной шапкой.
Жареные котлеты с картошкой фри лучше всего дополнить лёгким овощным салатом из хрустящей капусты и яблока.