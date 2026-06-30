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Идеальное сочетание сыра, гарнира и мяса: делимся рецептом нежнейших котлет со сливочной шапкой и картошкой фри

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Идеальное сочетание сыра, гарнира и мяса: делимся рецептом нежнейших котлет со сливочной шапкой и картошкой фри - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Картошка с котлетами — база домашней кухни. Это блюдо часто готовят из-за его простоты и сытности, однако оно может быстро наскучить. Чтобы сделать обычный обед вкуснее и интереснее, можно добавить пару ингредиентов и чуть изменить технику приготовления. Как именно, узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • куриный фарш — 300 г;
  • репчатый лук — 2 шт;
  • панировочные сухари — 100 г; 
  • картофель — 3 шт; 
  • растительное масло — 300–400 мл;
  • сыр — 150 г; 
  • соль, перец — по вкусу.  

Приготовление 

Лук измельчить в блендере, смешать с фаршем и специями. Обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон до румяной корочки. За несколько минут до готовности посыпать тёртым сыром и накрыть сковороду крышкой. Подождать, пока сыр не расплавится и снять крышку, иначе корочка размокнет. 

Картофель очистить от кожуры и нарезать брусочками толщиной примерно 1 см. В сотейнике разогреть растительное масло и обжарить картошку, пока цвет не станет золотистым. Подавать в горячем виде вместе с котлетами с сырной шапкой. 

Жареные котлеты с картошкой фри лучше всего дополнить лёгким овощным салатом из хрустящей капусты и яблока

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