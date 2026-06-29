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Как сделать картофельные спиральки с беконом и сыром как в интернете — простой пошаговый рецепт

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Как сделать картофельные спиральки с беконом и сыром как в интернете — простой пошаговый рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Картофель — один из самых универсальных продуктов. Его варят, запекают, жарят, из него готовят пюре и драники, но всё это в какой-то момент надоедает. Разнообразить домашнее меню можно, если придать клубням необычную форму и запечь так, чтобы получился не просто гарнир, а самостоятельное блюдо. Необычным рецептом картофельных спиралек с беконом и сыром с «Клопс» поделились находчивые читатели. 

Ингредиенты 

  1. картофель — 4 шт;
  2. сырокопчёный бекон — 150 г;
  3. твёрдый сыр (чеддер или гауда) — 70 г; 
  4. куриное яйцо — 1 шт;
  5. мука — 100 г; 
  6. панировочные сухари — 200 г;
  7. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление

Картофель тщательно промыть и проткнуть деревянной шпажкой. Нож поставить немного под углом и аккуратно вести по спирали. Важно не прорезать клубень до конца, иначе конструкция развалится. 

Полоски бекона нарезать квадратиками, а сыр натереть на тёрке. Засыпать начинку между слоями картофеля, а сами клубни обвалять в муке. Затем положить во взбитое яйцо и облепить панировочными сухарями. Сверху ещё раз посыпать сыром и беконом. 

Выложить картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой и слегка смазанный растительным маслом. Запекать в духовке 15–25 минут при 200 °С. У готового картофеля должны быть хрустящая корочка и шапка из расплавленного сыра. 

Из молодого картофеля получаются не только хрустящие спиральки с беконом и сыром, но и воздушные хашбрауны

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