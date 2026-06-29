Как сделать картофельные спиральки с беконом и сыром как в интернете — простой пошаговый рецепт

Ингредиенты

картофель — 4 шт; сырокопчёный бекон — 150 г; твёрдый сыр (чеддер или гауда) — 70 г; куриное яйцо — 1 шт; мука — 100 г; панировочные сухари — 200 г; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Картофель тщательно промыть и проткнуть деревянной шпажкой. Нож поставить немного под углом и аккуратно вести по спирали. Важно не прорезать клубень до конца, иначе конструкция развалится.

Полоски бекона нарезать квадратиками, а сыр натереть на тёрке. Засыпать начинку между слоями картофеля, а сами клубни обвалять в муке. Затем положить во взбитое яйцо и облепить панировочными сухарями. Сверху ещё раз посыпать сыром и беконом.

Выложить картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой и слегка смазанный растительным маслом. Запекать в духовке 15–25 минут при 200 °С. У готового картофеля должны быть хрустящая корочка и шапка из расплавленного сыра.